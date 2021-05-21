закрыть
21 мая 2021, пятница, 18:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Посла Беларуси в Германии вызвали в МИД за высказывания Карпенкова

  • 21.05.2021, 18:49
  • 1,962
Посла Беларуси в Германии вызвали в МИД за высказывания Карпенкова

Берлин заявил, что будет твердо стоять на стороне тех белорусов, которые борются за демократию.

Ранее на телеканале СТВ замминистра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков заявил, что не будет ограничивать подчиненных законом, когда речь идет о действиях против белорусской оппозиции.

МИД Германии крайне серьезно воспринял недопустимые высказывания Карпенкова. Посол Беларуси был вызван в МИД, где до него четко доведена позиция Германии о недопустимости подобных действий и высказываний.

Германия будет твердо стоять на стороне тех белорусов, которые борются за демократию, верховенство закона и соблюдение прав человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип