Посла Беларуси в Германии вызвали в МИД за высказывания Карпенкова 21.05.2021, 18:49

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Берлин заявил, что будет твердо стоять на стороне тех белорусов, которые борются за демократию.

Ранее на телеканале СТВ замминистра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков заявил, что не будет ограничивать подчиненных законом, когда речь идет о действиях против белорусской оппозиции.

МИД Германии крайне серьезно воспринял недопустимые высказывания Карпенкова. Посол Беларуси был вызван в МИД, где до него четко доведена позиция Германии о недопустимости подобных действий и высказываний.

Германия будет твердо стоять на стороне тех белорусов, которые борются за демократию, верховенство закона и соблюдение прав человека.

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