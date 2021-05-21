В Финляндии забастовка машинистов 21.05.2021, 19:16

Остановлены пассажирские поезда.

Почти все пассажирские поезда национального поездного оператора VR в Финляндии отменили - машинисты объявили забастовку. Об этом сообщает Yle в пятницу, 21 мая.

Также забастовка влияет на грузовые перевозки. Все пригородные поезда транспортной компании столичного региона HSL тоже отменены. Железнодорожные перевозки заменили автобусами, поэтому автобусы, курсирующие на линиях, могут быть перегружены.

Машинисты протестуют против действий работодателя, который, по их мнению, нарушает действующий трудовой договор. Как считают машинисты, VR заставляет их работать вне рабочего времени. Забастовка продлится сутки. Уже в субботу утром машинисты вернутся к работе.

В свою очередь VR и организация работодателей Palta считают забастовку незаконной.

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