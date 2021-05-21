В России уничтожили 19 тонн груш из Беларуси 4 21.05.2021, 19:24

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иллюстрационное Фото: fishki.net

Водителя привлекли к административной ответственности.

На полигоне ТБО в Смоленской области было уничтожено 19,7 тонн груш, ввезенных из Беларуси.

Автомобиль с фруктами остановили российские таможенники, когда он ехал со стороны Беларуси в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов. При проверке сотрудники Россельхознадзора выяснили, что груши перевозятся без сопроводительных документов. Это могло свидетельствовать о том, что они произведены в странах, в отношении которых действуют российские контрсанкции. Груши уничтожили, а водителя, гражданина Беларуси, привлекли к административной ответственности, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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