закрыть
21 мая 2021, пятница, 21:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Англии вновь вырос уровень заболеваемости COVID после длительного снижения

  • 21.05.2021, 19:55
  • 1,916
В Англии вновь вырос уровень заболеваемости COVID после длительного снижения
Фото: Stefan Rousseau/PA Images/Getty Images

С понедельника в стране ослаблены некоторые карантинные ограничения.

Уровень заболеваемости инфекцией COVID-19 в Англии вырос после уменьшения в течение пяти недель подряд. С понедельника в стране ослаблены некоторые карантинные ограничения.

Об этом заявило в пятницу Управление национальной статистики (ONS), передает Reuters.

ONS сообщило, что примерно 1 из 1110 людей болели COVID-19 в течение недели, которая закончилась 15 мая, в сравнении с 1 из 1340 человек неделей ранее.

В Великобритании с понедельника, 17 мая, ослабили карантинные ограничения. Там разрешили работать пабам внутри помещений, музеям, кинотеатрам и спортзалам.

При этом "индийский" штамм коронавируса еще представляет опасность для жителей страны. Власти страны предупреждают жителей об опасности и советуют не игнорировать общие правила и соблюдать осторожность.

Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал британцев "сделать следующий шаг с большой осторожностью".

"Мы внимательно наблюдаем за распространением варианта, впервые обнаруженного в Индии, и принимаем оперативные меры там, где уровень инфицирования растет. Я призываю всех проявлять осторожность и брать на себя ответственность, наслаждаясь сегодня новыми свободами, чтобы держать вирус в узде", - призвал Джонсон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип