Сотрудников tut.by переводят в СИЗО 2 21.05.2021, 20:02

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Они находятся в статусе подозреваемых.

Спустя трое суток с момента задержания сотрудников tut.by некоторым родственникам сообщили, что они находятся в статусе подозреваемых и будут содержаться под стражей.

Официальной информации от правоохранительных органов к этому моменту нет. Однако ранее сообщалось, что заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.243 УК Беларуси).

Среди подозреваемых сотрудники редакции — главный редактор Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева — которые не имели никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности tut.by.

Как сообщают родственники, Марину Золотову, Ольгу Лойко, Елену Толкачеву, Аллу Лапатко, а также замдиректора Ирину Рыбалко, заместителя главного бухгалтера Марию Новик переведут в СИЗО №1 на Володарского. У них статус подозреваемых.

Мера пресечения под стражу избирается сразу на два месяца, но в течение 10 суток с момента задержания подозреваемому должно быть предъявлено обвинение. Если оно не предъявлено, мера пресечения отменяется, то есть наших коллег могут отпустить из-под стражи и через 10 дней.

Главного бухгалтера ООО «Тутбай Медиа» Анжелу Ассад также заключили под стражу. Где она находится и будет содержаться, родственникам точно неизвестно.

Директору RocketData Дарье Даниловой предъявлено обвинение по ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов). Она находится в СИЗО КГБ.

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