Девять человек стали миллиардерами благодаря COVID-вакцинам 21.05.2021, 20:37

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иллюстрационное Фото

Совокупное состояние глав BioNTech, Moderna и CanSino Biologics превысило $19 миллиардов.

Изобретение и распространение вакцин от коронавируса сделало миллиардерами девять человек. Об этом со ссылкой на данные неправительственных организаций сообщает Euronews в пятницу, 21 мая.

"Девять новых миллиардеров имеют совокупное чистое состояние в размере 19,3 миллиарда долларов, достаточное для того, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода 1,3 раза. Между тем, эти страны получили лишь 0,2 процента общего объема поставок вакцин из-за огромного дефицита доступных доз, несмотря на то, что в них проживает 10 процентов населения планеты", - заявила People's Vaccine (Народная вакцина), в состав которой входят девять неправительственных организаций, включая Amnesty International, Oxfam и UNAIDS.

Миллиардеры, заработавшие состояние на COVID-вакцинах:

Стефан Бансель - гендиректор Moderna ($4,3 млрд)

Угур Сахин - гендиректор и соучредитель BioNTech ($4 млрд)

Тимоти Спрингер - иммунолог, инвестор и основатель в Moderna ($2,2 млрд)

Нубар Айефан - глава Moderna ($1,9 млрд)

Хуан Лопес-Бельмонте - глава компании ROVIm, производящей и пакующей вакцины Moderna ($1,8 млрд)

Роберт Лангер - ученый, основатель и инвестор в Moderna ($1,6 млрд)

Чжу Тао - соучредитель и главный научный руководитель CanSino Biologics ($1,3 млрд)

Эту Дунсю - соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics ($1,2 млрд)

Мао Хуиньхоа - соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics ($1 млрд).

Еще восемь уже существовавших миллиардеров увеличили свое состояние на 32,2 миллиарда долларов благодаря инвестициям в фармацевтические корпорации, занимающиеся вакцинами от коронавируса.

Как подчеркнула менеджер по вопросам здравоохранения Oxfam Анна Марриотт, "эти миллиардеры являются человеческим лицом огромной прибыли, которую фармацевтические корпорации получают от монополии".

"Эти вакцины финансировались за государственные средства и должны быть прежде всего глобальным общественным благом, а не частной возможностью получения прибыли. Нам нужно срочно положить конец этим монополиям, чтобы мы могли наращивать объемы производства вакцин, снижать цены и вакцинировать мир", - подытожила Марриотт.

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