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Российские прокуроры устроили массовую драку в баре

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  • 21.05.2021, 21:00
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Российские прокуроры устроили массовую драку в баре
Фото: Скриншот видео

Видеофакт.

В баре Мурманска произошла массовая драка прокуроров. Инцидент попал на видео, опубликованное «КП».

На кадрах видны несколько дерущихся мужчин на фоне барной стойки.

Потасовка в коктейль-холле Negroni случилась в прошлые выходные, но известно о ней стало только 21 мая. В ней участвовали сотрудники прокуратуры, в том числе один из заместителей главного прокурора области.

В надзорном ведомстве, полиции и региональном управлении Следственного комитета России информацию о произошедшем не комментируют.

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