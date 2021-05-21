Беларусь — Словакия: Шостак в шлеме с «капустой» пропустил три шайбы за 11 минут 2 21.05.2021, 21:07

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фото: "Прессбол"

После первого периода белорусские хоккеисты проигрывают словакам 0:3.

Сборная Беларуси встречается с командой Словакии в стартовом матче группового раунда чемпионата мира-2021. К 12-й минуте встречи команда Михаила Захарова пропустила три шайбы, две из них при игре в меньшинстве.

Тренеры решили провести замену вратаря. Вместо Константина Шостака, который за 11 минут сделал пять сэйвов, в рамку вышел Дэнни Тэйлор. Шостак по пути в раздевалку от досады сломал клюшку о стену.

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