Беларусь — Словакия: Шостак в шлеме с «капустой» пропустил три шайбы за 11 минут

Беларусь — Словакия: Шостак в шлеме с «капустой» пропустил три шайбы за 11 минут2
- 21.05.2021, 21:07
- 2,750
После первого периода белорусские хоккеисты проигрывают словакам 0:3.
Сборная Беларуси встречается с командой Словакии в стартовом матче группового раунда чемпионата мира-2021. К 12-й минуте встречи команда Михаила Захарова пропустила три шайбы, две из них при игре в меньшинстве.
Тренеры решили провести замену вратаря. Вместо Константина Шостака, который за 11 минут сделал пять сэйвов, в рамку вышел Дэнни Тэйлор. Шостак по пути в раздевалку от досады сломал клюшку о стену.
Third @hockeyslovakia goal in 1st period.🚨 Goalie change for @hockey_blr. #BELSVK #IIHFWorlds pic.twitter.com/qSqJJ4WLVr— IIHF (@IIHFHockey) May 21, 2021