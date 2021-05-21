Режим должен рухнуть!
- 21.05.2021, 21:29
Белорусы Москвы вышли на акцию солидарности.
Московская диаспора на Акции солидарности
– Мы с тревогой наблюдаем, как агровласти пытаются сфабриковать очередное громкое дело с независимыми СМИ. Хотим поддержать преследуемых сотрудников tut.by, Нашей Нивы, Белсата (в чью белорусскую студию сегодня нагрянули слабовики), а также журналистов-фрилансеров.
Земляки, час расплаты изверга и его приспешников близок! Не сдаемся!
Режим должен рухнуть!
Жыве Беларусь! - передает белорусы Москвы.
Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»