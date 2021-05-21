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Режим должен рухнуть!

  • 21.05.2021, 21:29
Режим должен рухнуть!
иллюстрационное Фото

Белорусы Москвы вышли на акцию солидарности.

Московская диаспора на Акции солидарности

– Мы с тревогой наблюдаем, как агровласти пытаются сфабриковать очередное громкое дело с независимыми СМИ. Хотим поддержать преследуемых сотрудников tut.by, Нашей Нивы, Белсата (в чью белорусскую студию сегодня нагрянули слабовики), а также журналистов-фрилансеров.

Земляки, час расплаты изверга и его приспешников близок! Не сдаемся!

Режим должен рухнуть!

Жыве Беларусь! - передает белорусы Москвы.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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