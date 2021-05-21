Видеохит: В Гродно обнаружили ворону-зацепера 4 21.05.2021, 21:47

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Птица проехала более двух километров на «Фольсвагене».

Зацеперы – это люди, которые любят кататься на автобусах, троллейбусах и даже поездах снаружи, зацепившись сзади. Но о птицах-зацеперах ученым известно пока ничего не было. И вот, первая в мире ворона-зацепер обнаружилась в Гродно. Очевидцы сняли видео, как ворона едет на машине, сидя на заднем дворнике. И, судя по всему, такая поездка доставляет птице неописуемое удовольствие. Портал autogrodno.by нашел девушку, которая привезла эту ворону целых два километра:

- Я всю дорогу ее видела и мне было интересно, когда она улетит. Но ближе к дому птичка стала лапой стучать по стеклу и не улетала, как будто приклеилась.

Владелицу VW Golf зовут Анна.

- Впервые с этой птичкой мы встретились на парковке у «Золотого теленка». Когда я выходила из кулинарии, она уже сидела на машине. На мои попытки ее согнать - не реагировала, как будто приклеилась, - улыбается Анна. - Так я решила, что во время движения она улетит. Но нет, ехала со мной до самого дома! А это более двух километров. Было весело, особенно в конце поездки, когда она, держась одной лапой, второй стала стучать в стекло. Улетела только во дворе.

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