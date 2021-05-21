В Китае произошло землетрясение магнитудой 7,4

В Китае произошло землетрясение магнитудой 7,41
- 21.05.2021, 22:26
- 1,326
Землетрясение произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает Европейско‑Средиземноморский сейсмологический центр (CSEM-EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в ночь на субботу в 02:04 по местному времени (21:04 по Минску). Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. О пострадавших не сообщается.
Предыдущее землетрясение в Китае произошло в конце 2019 года в 130 км от Пекина. Тогда произошли толчки магнитудой 4,7. Глубина очага землетрясения составила 10 км.
Felt #earthquake (#地震) M7.4 strikes 383 km SW of #Xining (#China) 48 min ago. Please report to: https://t.co/5wRdkn4mdr pic.twitter.com/iHOgERkEFW— EMSC (@LastQuake) May 21, 2021