В Китае произошло землетрясение магнитудой 7,4 1 21.05.2021, 22:26

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иллюстрационное Фото

Землетрясение произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает Европейско‑Средиземноморский сейсмологический центр (CSEM-EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в ночь на субботу в 02:04 по местному времени (21:04 по Минску). Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. О пострадавших не сообщается.

Предыдущее землетрясение в Китае произошло в конце 2019 года в 130 км от Пекина. Тогда произошли толчки магнитудой 4,7. Глубина очага землетрясения составила 10 км.

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