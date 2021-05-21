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Владимир Милов: Надеюсь, Лукашенко достанется не меньше, чем Каддафи и Чаушеску

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  • 21.05.2021, 22:47
  • 2,794
Владимир Милов: Надеюсь, Лукашенко достанется не меньше, чем Каддафи и Чаушеску
Владимир Милов

Российский оппозиционный политик отреагировал на смерть Витольда Ашурка в колонии в Шклове.

Российский оппозиционный политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов прокомментировал смерть белорусского активиста Витольда Ашурка в колонии в Шклове.

«Надеюсь, что Лукашенко достанется не меньше, чем Каддафи и Чаушеску», – написал Милов в Twitter.

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