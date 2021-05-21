Владимир Милов: Надеюсь, Лукашенко достанется не меньше, чем Каддафи и Чаушеску

Владимир Милов: Надеюсь, Лукашенко достанется не меньше, чем Каддафи и Чаушеску2
- 21.05.2021, 22:47
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Российский оппозиционный политик отреагировал на смерть Витольда Ашурка в колонии в Шклове.
Российский оппозиционный политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов прокомментировал смерть белорусского активиста Витольда Ашурка в колонии в Шклове.
«Надеюсь, что Лукашенко достанется не меньше, чем Каддафи и Чаушеску», – написал Милов в Twitter.
Надеюсь что Лукашенко достанется не меньше чем Каддафи и Чаушеску https://t.co/w275XJFI3j— Vladimir Milov (@v_milov) May 21, 2021