ЧМ по хоккею: Словаки разгромили белорусов -– 5:2 6 21.05.2021, 22:57

1,528

иллюстрационное Фото

У Таракана инфаркт?

Белорусские хоккеисты проиграли на старте ЧМ, уступив одной из самых молодых сборных турнира - Словакии.

Средний возраст сборной Словакии – 24,75 (меньше только у Канады – 23,92). Средний возраст игроков команды Беларуси - 27,46 (это четвертый результат).

БЕЛАРУСЬ — СЛОВАКИЯ — 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)

БЕЛАРУСЬ: Шостак (Тэйлор - с 11.02); Бэйлен — Коробов, Принс — Шарангович (К) — Паре; Знахаренко — Антонов, Комаров — Дрозд — Демков; Лисовец — Хенкель, С.Костицын — Белевич — Платт; Еременко — Фальковский, Лопачук — Нестеров — Стефанович.

СЛОВАКИЯ: Конрад (Гудачек); Розандич — Гернат, Лантоши — Гривик — Цегларик; Дялога (К) — Немец, Поспишил — Криштоф — Скалицки; Яношик — Грман, Фашко-Рудаш — Роман — Студенич; Княжко — Гахулинец, Лишка — Сукел — Слафковски.

ШАЙБЫ: 0:1 — Поспишил (Немец, 3.53). 0:2 — Цегларик (Гернат, Студенич, 9.17-бол.). 0:3 — Поспишил (Розандич, Криштоф, 11.02-бол.). 0:4 — Гривик (Лантоши, Цегларик, 45.05). 1:4 — Стефанович (С.Костицын, 53.25-бол.). 2:4 — Шарангович (54.22). 2:5 — Цегларик (Грман, 59.15, п.в.).

На предварительном этапе чемпионата мира сборная Беларуси играет в группе «А». Кроме Словакии ее соперниками являются команды Швеции (23 мая, 16:15), Чехии (24 мая, 20:15), Великобритании (26 мая, 20:15), Дании (28 мая, 20:15), Швейцарии (30 мая, 16:15) и России (1 июня, 20:15).

По четыре лучшие команды из группы выходят в четвертьфинал. Поражение словакам практически ставит крест на выходе белорусов в четвертьфинал турнира.

Напомним, сборную Беларуси тренирует любимчик Таракана Михаил Захаров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».