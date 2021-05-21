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США ввели санкции против российских судов и компаний из-за Nord Stream 2

  • 21.05.2021, 23:04
США ввели санкции против российских судов и компаний из-за Nord Stream 2

США намерены остановить российский газопровод.

США включили в санкционный список три российские компании, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте американского Минфина.

Под ограничения попали «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, а также 13 судов, в частности, «Академик Черский» и «Балтийский исследователь».

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