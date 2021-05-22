Байден выдвинул условия по Ким Чен Ыну 22.05.2021, 8:10

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Президент США не позволит диктатору получить то, что он хочет.

Президент США Джо Байден готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном при определенных условиях.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме, сообщает Politico.

По его словам, саммит должен будет сопровождаться предварительным обязательствам по деэскалации. Кроме того, стороны должны будут определить параметры для дальнейших обсуждений ядерного арсенала Северной Кореи.

«Я бы не стал делать то, что было сделано в недавнем прошлом. Я бы не дал ему (Ким Чен Ыну) все, чего он ищет, международного признания», — заявил Байден, намекая на встречи северокорейского диктатора с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Байден также объявил о назначении помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Суна Кима новым спецпредставителем США в КНДР.

Американский глава добавил, что США и Южная Корея готовы к «прагматическим шагам» для снижения напряженности на Корейском полуострове.

«Наша цель — полная денуклеаризация», — подытожил он.

С начала президентства Байдена Северная Корея отказывается выходить на контакт с США. Белый дом, со своей стороны, отверг возможность встречи президента США с диктатором Ким Чен Ыном.

Пхеньян хочет, чтобы Соединенные Штаты и их союзники отменили экономические санкции.

Джо Байден заявил, что его страна ответит на запуск «в случае эскалации напряженности».В частности, 25 марта КНДР провела два пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. О ракетных испытаниях сообщили в Министерстве обороны Японии, атакже военные Южной Кореи и США. Позже в КНДР заявили, что испытали две новые тактические управляемые ракеты.

Во времена президентства Дональда Трампа глава Белого дома трижды встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме, Сингапуре и в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Несмотря на то, что событие стало историческим, переговоры не принесли результатов по демилитаризации Северной Кореи. Через некоторое время страна возобновила испытания ракет.

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