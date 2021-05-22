Названа страна, где пандемия COVID-19 привела к уникальным последствиям 22.05.2021, 8:16

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Фото: Getty Images

Это, пожалуй, единственный в мире случай.

Пандемия коронавируса нанесла тяжелый урон демографическим показателям в мире. За 2020 год почти миллион дополнительных смертей был связан с COVID-19 в 29 странах.

По данным исследователей, Новая Зеландия стала чуть ли не единственной страной в мире, где смертность непросто не возросла, а снизилась за 2020 год, как это можно объяснить?

В статье, опубликованной в авторитетном издании BMJ, отмечается, что в течение 2020 года произошло 979 тыс. дополнительных смертей. Из них самый высокий показатель избыточной смертности зафиксировали в США (458 тыс.), за ними следуют Великобритания (94 тыс.), Италия (89 тыс.), Испания (84 тыс.) и Польша (60 тыс.). Причем с учетом возраста, избыточный уровень смертности наблюдался значительно выше у мужчин.

Однако не везде были высокие всплески смертей в течение 2020 года.

К примеру, в Норвегии и Дании смертность фактически соответствовала прогнозируемым тенденциям. Это говорит о том, что пандемия не повлияла существенно на уровень летальных исходов в этот период.

А в Новой Зеландии этот показатель смог удивить ученых — количество летальных исходов фактически упало ниже ожидаемого уровня.

Отмечается, что в островном государстве погибло примерно на 2500 человек меньше, чем в модели, прогнозируемой на 2020 год.

Такой же результат был обнаружен в предыдущих анализах смертности другими исследователями, что свидетельствует об успехе знаменитого подхода Новой Зеландии к сдерживанию вирусов и общему контролю над пандемией. Такой ситуации также способствовали значительные географические преимущества, ведь это отдаленная островная страна.

Что касается того, как пандемия, казалось бы, могла «спасти» жизни в Новой Зеландии. Исследователи предполагают, что ужесточение карантинных мер общественного здравоохранения могло защитить население от смертности вследствие сезонного гриппа и пневмонии.

«Новая Зеландия выделяется как единственная страна, в которой уровень смертности среди всех возрастных групп был ниже ожидаемого, что потенциально может быть связано со стратегией страны относительно ограничительных мер на раннем этапе пандемии», — объясняют в своем исследовании эксперты из Оксфордского университета.

Стоит отметить, что в других странных дела обстоят не так удачно, и во многих государствах эффект избыточной смертности от пандемии вышел далеко за рамки смертей, которые можно напрямую отнести к случаям COVID-19.

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