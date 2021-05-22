WSJ: Главарь нигерийских террористов «Боко харам» покончил с собой 22.05.2021, 8:33

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Боевик подорвал пояс смертника.

Главарь нигерийской террористической группировки «Боко харам» Абубакар Шекау покончил с собой. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на пять неназванных нигерийских чиновников.

По данным газеты, Шекау подорвал пояс смертника во время стычки с боевиками конкурирующей группировки «Исламское государство» в Западной Африке (ISWAP) в штате Борно, чтобы его не захватили живым. Правительство Нигерии официально не подтвердило смерть Шекау, но газете удалось просмотреть стенограмму разговора террористов, один из которых сказал, что их лидер подорвал бомбу и покончил с собой.

Шекау больше всего известен похищением около 300 школьниц из нигерийского города Чибок в 2014 году. WSJ называет его одним из самых жестоких террористов в мире.

По данным ООН, от рук террористов «Боко харам» за последние десять лет только на территории Нигерии погибли 35 тысяч человек. За последние годы экстремистская группа похитила тысячи людей. Главная цель террористов — введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение западного образа жизни.

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