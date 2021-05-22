Капитан сборной Беларуси Шарангович попал в скандал на матче со Словакией 4 22.05.2021, 8:36

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Фото: Getty Images

Фотофакт.

Сборная Беларуси проиграла сборной Словакии (2:5) в матче ЧМ-2021.

Капитан белорусской команды Егор Шарангович показал средний палец скамейке соперника, сообщает «Трибуна».

#чм2021 #БеларусьСловакия 2-5. А вот это #Шарангович зря сделал. Зазвездился. Такое чревато дисквалификацией.. А трудно, наверное, в хоккейной перчатке средний палец оттопырить.. pic.twitter.com/qDBG5gattO — Сам себе монтажёр (@Slideshowville) May 21, 2021

Это случилось за минуту до конца третьего периода, когда нападающий не реализовал буллит при счете 2:4.

Также в этой игре Шарангович забил гол – на 54-й минуте.

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