Капитан сборной Беларуси Шарангович попал в скандал на матче со Словакией

Капитан сборной Беларуси Шарангович попал в скандал на матче со Словакией4
- 22.05.2021, 8:36
- 5,110
Фотофакт.
Сборная Беларуси проиграла сборной Словакии (2:5) в матче ЧМ-2021.
Капитан белорусской команды Егор Шарангович показал средний палец скамейке соперника, сообщает «Трибуна».
#чм2021 #БеларусьСловакия 2-5. А вот это #Шарангович зря сделал. Зазвездился. Такое чревато дисквалификацией.. А трудно, наверное, в хоккейной перчатке средний палец оттопырить.. pic.twitter.com/qDBG5gattO— Сам себе монтажёр (@Slideshowville) May 21, 2021
Это случилось за минуту до конца третьего периода, когда нападающий не реализовал буллит при счете 2:4.
Также в этой игре Шарангович забил гол – на 54-й минуте.