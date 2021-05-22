Медики назвали самый простой способ продлить жизнь 22.05.2021, 8:40

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К интересным выводам пришли специалисты Американской кардиологической ассоциации.

Длительные ежедневные прогулки могут быть простым способом продлить жизнь. К такому выводу пришли специалисты Американской кардиологической ассоциации, которые представили свой доклад на конференции EPI Lifestyle 2021, сообщает lenta.ru.

Исследователи оценили эффект непрерывной ходьбы в течение 10 минут и дольше на организм 16 732 женщин старше 60 лет, а также короткой активности, например, подъема по лестнице или повседневной деятельности вроде работы по дому. Количество шагов определялось с помощью фитнес-приложений и специальных счетчиков. В течение шести лет, до 31 декабря 2019 года, ученые отслеживали случаи смерти среди добровольцев.

За весь период наблюдений были зафиксированы 804 случая смерти. Участники исследования, которые делали больше шагов в течение короткой физической активности, жили дольше, независимо от того, сколько шагов они делали в течение непрерывной ходьбы. Однако этот эффект оставался одинаковым на уровне больше 4500 шагов. По сравнению с теми, кто не совершал ежедневные прогулки, уровень смертности снижался на 28 процентов с каждой дополнительной тысячей шагов. У тех, кто делал больше 2000 шагов в ходе непрерывной ходьбы в день, смертность снижалась на 32 процента.

Поскольку все участники исследования были пожилого возраста и в основном белыми женщинами неиспаноязычного происхождения, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, применимы ли результаты к мужчинам, более молодым женщинам и людям из различных расовых и этнических групп.

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