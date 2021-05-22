Сибирский тупик Путина 1 22.05.2021, 8:52

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Иллюстрационное фото

Строительство гигантского терминала сжиженного газа может столкнуться с неожиданной проблемой.

"В России строится гигантский терминал сжиженного газа стоимостью более 17 млрд евро. Критики опасаются, что в строительстве будет участвовать и правительство Германии", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung (перевод — inopressa.ru).

"Работы идут полным ходом, и сжижение газа планируется начать уже в 2023 году. Для этого на Гыданском полуострове в Сибири сейчас осваивают более 17 млрд евро; заказчик - концерн "Новатэк": мегапроект превосходит по своему масштабу газопровод "Северный поток - 2" в Балтийском море. Однако "Арктик СПГ-2" будет поставлять российский газ не на европейский рынок, а в первую очередь на азиатский - на судах. И, возможно, с помощью правительства Германии".

"Уже осенью стал известен документ, согласно которому французское экспортно-кредитное агентство BPI гарантирует проекту 700 млн долларов; в нем участвует дочерняя компания группы Total. Италия также готова поручиться за экспортную выручку в размере одного миллиарда, а поскольку немецкая компания Linde, специализирующаяся на газе и соответствующих установках, по-видимому, также участвует в проекте, в игру вступает и правительство Германии: 300 млн долларов выделены для страховщика кредитов Euler Hermes", - говорится в статье.

"В этот четверг канцлер Ангела Меркель и федеральный министр экономики Петер Альтмайер получили почту из Брюсселя по этому вопросу - не от Еврокомиссии, а от почти 40 "зеленых" депутатов Европарламента из Германии, Франции и Италии. В письме, которое также было направлено правительствам в Риме и Париже, говорится, что есть "серьезные опасения по поводу возможной поддержки" проекта. Он не соответствует ни Парижскому соглашению по климату, ни европейской климатической политике, предупреждают депутаты. "Мы не можем позволить себе развивать новые нефтегазовые проекты",- пишут они".

"Федеральное правительство не дает комментариев по поводу решения. Как сообщает министерство экономики, заявка "все еще" находится на рассмотрении, и никаких решений пока не принято. (...) "Решение по этому обеспечению может быть только одно, - говорит Регине Рихтер, занимающаяся данным вопросом в организации Urgewald. - Федеральное правительство должно его отклонить", - передает Süddeutsche Zeitung.

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