Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников, europeanbelarus.org

22.05.2021, 8:58

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Применение жестких санкций к Лукашенко очень быстро может освободить всех политзаключенных.

Применение любых санкций к режиму в Беларуси морально оправдано, поскольку преследует цель спасения жизни и здоровья людей.

Санкции помогли избавиться от тоталитарных коммунистических режимов в СССР и в "странах социалистического лагеря". Санкции позволили спасти жизни тысяч политических заключенных во всем мире – и это самое главное.

История санкций, вводимых против режима Лукашенко в Беларуси – очень простая: реальных долгосрочных санкций, которые могли быть дать необходимый результат, прежде всего в области защиты прав человека и основных свобод, никогда не было. В то же время даже краткосрочное введение санкций сразу же приводило к конкретным результатам, в частности, к освобождению политзаключенных.

Так было, когда США ввели санкции против Белнефтехима в 2008 году, требуя освобождения находящегося в тюрьме кандидата в президенты Александра Козулина. Через несколько месяцев Козулина освободили.

Так было и в марте 2012 года, когда Евросоюз ввел санкции против некоторых "кошельков" диктатора и их компаний. Меньше чем через месяц освободили одного из лидеров оппозиции Дмитрия Бондаренко и меня.

Есть у санкций и другая сторона: когда их отменяют, несмотря на отсутствие улучшений с правами человека, диктаторы воспринимают такие решения как сигнал к дальнейшим репрессиям.

Так происходило в Беларуси. После отмены Евросоюзом санкций в 2016 году режим Лукашенко с помощью денежных вливаний Запада, стал готовиться к нынешним беспрецедентным репрессиям, к применению невиданного со времен второй мировой войны насилия в отношении мирных граждан. В войне против белорусов каратели, кстати, применяли польские резиновые пули, чешские гранаты, канадские водометы, американские технологии слежения и блокировки интернета и т.п.

Вот об этом стоит помнить: санкции позволяют добиваться улучшения положения с правами человека, а отмена санкций обязательно ведет к ухудшению этого положения.

Следует также подчеркнуть, что санкции – это отнюдь не стратегия отношений с диктатурой. Это инструмент, который позволяет влиять на режим для спасения людей. В то же время без такого инструмента вряд ли может появиться и быть реализована какая-либо разумная политика.

Санкции бывают разные. Самые эффективные – это экономические, торговые, финансовые. Демократические страны вводят их неохотно, объясняя разными причинами: от геополитических до гуманитарных, однако на поверку чаще всего оказывается, что нежелание связано с наличием конкретных интересов у отдельных правительств, которые заинтересованы в бизнесе с диктатором.

Находятся и у нас деятели, которые любят порассуждать, что санкции неэффективны, или лицемерно утверждать, что "санкции повредят народу Беларуси". За всеми этими рассуждениями стоит либо проплаченная, либо основанная на компромате работа на "отбеливание" режима Лукашенко.

Из того же разряда – грозные требования точечных санкций. Точечными санкциями в Европе принято считать просто ограничение на туристические поездки в Шенгенскую зону. Так что призыв к точечным санкциям расшифровывается так: "вводите любые персональные санкции, только не принимайте более серьезных мер".

Стоит сразу оговориться, что применение любых санкций к режиму в Беларуси морально оправдано, поскольку преследует цель спасения жизни и здоровья людей. Как подчеркнули США, принимая решение о возобновлении санкций, главной причиной стали вопиющие нарушения прав человека, а главным требованием – освобождение всех заключенных, преследуемых по политическим причинам.

Самой слабой разновидностью санкций применительно к Беларуси являются как раз персональные санкции. Они могут быть эффективными в отношении России, где многие лица, безнаказанно совершавшие преступления, имеют внушительные активы на Западе и для которых запрет на въезд в Европу или США болезненен, однако белорусские слуги режима находятся в ином положении. Они практически не имеют имущественных или финансовых интересов на Западе.

Персональные санкции эффективны, если они вводятся сразу же после жестокого подавления мирных протестов и охватывают большое количество виновных официальных лиц режима, как это было в 2011 году.

Персональные санкции были бы эффективны, если бы их действие было постоянным. Если же, как в случае с Беларусью, Евросоюз ввел санкции в отношении нескольких сотен преступников после разгона протестов в 2010 году, а затем в 2016 году их отменил, хотя ситуация в Беларуси не поменялась, то такие меры только способствовали росту репрессий. Получилось так, что сняв санкции с виновных в репрессиях, Евросоюз снял с них и все обвинения, поскольку зависимый суд в Беларуси не позволяет даже возбуждать дела в отношении фальсификаторов выборов и карателей из числа силовиков, и только международное сообщество может дать оценку преступным действиям официальных лиц.

Более эффективным инструментом персональных санкций является закон Магнитского, по которому не так просто отменить санкции против лиц, в отношении которых действует этот закон. Пока этот закон не был применен к виновным в преступлениях на территории Беларуси.

Что важно соблюдать при введении санкций?

- Любая преждевременная информация о том, что будут введены санкции, которая впоследствии не подтверждается, ведет к уверенности режима в своей безнаказанности.

- Условия для снятия санкций должны быть реалистичными и четко сформулированными. Условия, которые были определены ЕС в 2011 году, не были выполнены, тем не менее санкции в 2016 были сняты.

- Необходимо более строго следить за выполнением санкций и предусматривать соответствующие меры наказания в случае их нарушения со стороны демократических государств. К сожалению, примеров таких нарушений достаточно много, а о последствиях в связи с такими нарушениями никто не слышал.

На Западе любят рассуждать о целесообразности введения санкций против диктатуры, об их характере и формах, о том, что слишком серьезные санкции могут создать угрозу независимости Беларуси со стороны России, однако именно западные санкции в отношении подпитывающих режим предприятий умерили бы аппетиты Кремля, поскольку это увеличивает риски для бизнеса, даже лояльного российским властям.

Свидетельством тому - настороженное отношение российских нефтяных компаний к поставкам нефти в Беларусь из-за санкций США и сокращение таких поставок на "Нафтан" и Мозырьский НПЗ.

Санкции Запада юридически и морально оправданы, поскольку вводятся на основании грубейших нарушений режимом международных обязательств и преследуют цель защиты жизни и здоровья людей, освобождения невиновных.

Применение жестких санкций к режиму в Беларуси очень быстро могло бы привести к освобождению всех политзаключенных и прекращению репрессий.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», europeanbelarus.org

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