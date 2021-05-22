закрыть
22 мая 2021, суббота, 9:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Патриоты опубликовали подробную карту секретных объектов КГБ Беларуси

1
  • 22.05.2021, 9:15
  • 2,124
Патриоты опубликовали подробную карту секретных объектов КГБ Беларуси

Кибер-партизаны привели в действие свой ультиматум.

Белорусские кибер-партизаны в ответ на атаку властей на tut.by рассекретили.

Смотреть в полноэкранном режиме

«Режим внутренней оккупации активно использует КГБ, как инструмент подавления протестного движения. КГБ РБ - это атавизм репрессивной системы КГБ СССР, который ведет свою историю от уголовника Держинского. Их предшественники из НКВД расстреливали сотни тысяч белорусов по многочисленным «Курапатам». По сути КГБ является карательным органом, который стоит на страже не государственных интересов, а одного диктатора. Этот карательный орган будет расформирован сразу после демонтажа диктаторского режима, так как является преступной организацией.

Публикуя секретную информацию, мы выбиваем первый кирпич.

Как мы и предполагали, режим не собирается откатывать репрессии, поэтому тов. Тертель и Ко, лови вспышку - 150+ объектов, 290 ведомственных квартир, и 20 (для начала) адресов с прописками КГБ и Альфа.

P.S. Да, там, где самолетик в лесу, - это база группы «А», — написали кибер-партизаны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип