Патриоты опубликовали подробную карту секретных объектов КГБ Беларуси 1 22.05.2021, 9:15

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Кибер-партизаны привели в действие свой ультиматум.

Белорусские кибер-партизаны в ответ на атаку властей на tut.by рассекретили.

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«Режим внутренней оккупации активно использует КГБ, как инструмент подавления протестного движения. КГБ РБ - это атавизм репрессивной системы КГБ СССР, который ведет свою историю от уголовника Держинского. Их предшественники из НКВД расстреливали сотни тысяч белорусов по многочисленным «Курапатам». По сути КГБ является карательным органом, который стоит на страже не государственных интересов, а одного диктатора. Этот карательный орган будет расформирован сразу после демонтажа диктаторского режима, так как является преступной организацией.

Публикуя секретную информацию, мы выбиваем первый кирпич.

Как мы и предполагали, режим не собирается откатывать репрессии, поэтому тов. Тертель и Ко, лови вспышку - 150+ объектов, 290 ведомственных квартир, и 20 (для начала) адресов с прописками КГБ и Альфа.

P.S. Да, там, где самолетик в лесу, - это база группы «А», — написали кибер-партизаны.

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