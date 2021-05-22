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«Клиент бросил мне в лицо свой паспорт»

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  • 22.05.2021, 9:26
  • 13,850
«Клиент бросил мне в лицо свой паспорт»

Откровенный рассказ сотрудницы почты о своей работе.

Список вещей, которые раздражают, есть у каждого человека. У представителей разных профессий этот список особый – профессиональный. О своеобразных клиентах, странных ситуациях и о том, что действует на нервы, Intex-press рассказал сотрудница «Европочты»:

— В «Европочту» я устроилась потому, что нужны были деньги, а подходящих вакансий, где я могла бы без проблем трудоустроиться, было совсем немного. Быстрый прием на работу оказался, наверное, единственным плюсом. Устраиваясь, я думала, что буду стоять за кассой и обслуживать посетителей. На деле оказалось, что помимо этого я буду одна разгружать посылки, решать все спорные вопросы и конфликты, работать с деньгами.

Мое обучение проходило очень быстро и жестко. Поэтому я не до конца понимала, как все устроено и что нужно делать в той или иной ситуации. Меня просто бросили на амбразуру — и что хочешь, то и делай. Так что неподготовленным людям и тем, кто не до конца понимает, каково работать с кассой и клиентами, лучше в «Европочту» не идти.

«Просишь проверить – говорят, что все верно, а потом скандалят»

Наибольшим испытанием для меня стала работа с клиентами. Дошло до того, что в каждом посетителе я начала видеть врага. Иногда у меня возникало чувство, что каждый человек приходит просто поскандалить. Где-то его довели, и он пришел, чтобы сорваться на мне. Очень бесит, когда люди начинают кричать и обвинять прямо с порога, не разобравшись в ситуации. У меня был случай, когда посылка одного клиента находилась в пути десять дней, хотя должна была прийти за три дня. И этот мужчина пришел ко мне и стал утверждать, что это я его обманываю, что его посылка у нас, что он позвонил в кол-центр и ему подтвердили, что она у нас и т.д., и т.п., и все в таком духе.

Такие люди забирают очень много энергии, потому что тебе приходится спокойно им все объяснять, а так хочется наорать в ответ.

Выводят из себя люди, которые не сверяют данные, указанные на посылке. Однажды парень пришел за посылкой, я попросила его проверить, все ли верно. Он ответил «верно», даже не взглянув, а через час пришел и устроил скандал из-за того, что она была адресована не ему.

Приходят без документов или превышают лимит

Раздражают люди, которые приходят с паспортом, например, матери, но без свидетельства о рождении и требуют, чтобы я отдала им посылку. Но ведь есть определенные правила, которые я нарушить не могу. И в данном случае без свидетельства о рождении я не имею права выдать посылку. Начинается скандал и жалобы. Хотя закон на моей стороне.

Люди, как оказалось, вообще любят писать жалобы по самым различным причинам: потому что не так поняли меня, потому что идет приемка товара, потому что у них просто нет настроения.

Бывают и другие случаи. Пришел мужчина за наложенным платежом, который был оформлен на его жену. Там была очень большая сумма, а у нас есть лимит суммы, которую мы имеем право выдавать мужу или другим родственникам. У него этот лимит был превышен раз в десять. Когда я ему сказала об этом, он просто кинул мне паспорт в лицо.

Агрессивные клиенты встречаются часто. И ты от них никак не застрахован. Бывает, придет человек и по нему явно видно, что он не в себе, что у него «диагноз», а у тебя нет даже тревожной кнопки, чтобы вызвать на помощь в случае чего. Ты одна, у тебя касса. И что делать?

«Откуда в людях столько злости?»

Иногда доходит до того, что случаются потасовки. Как вы думаете, из-за чего? Из-за того, что кто-то прошел вне очереди или не так ее занял! И претензии летят еще и в мой адрес. Будьте адекватными – я не слежу за очередью. Это ваши проблемы, если вы пропустили свою очередь.

После смены у меня всегда болит спина, прихожу домой уставшая и злая на весь мир. За день через меня проходит до 200 человек, и у каждого свои тараканы в голове.

При приеме на работу мне рассказывали, что коллектив сплоченный, люди хорошие и все в таком духе. А на самом деле работников не хватает, руководство отказывается решать спорные вопросы и возникает куча проблем: то посылка затерялась, то бирка оторвалась – и все это расхлебываю я сама.

Я работала с людьми раньше, но никогда в жизни не могла предположить, что в них столько агрессии и тотальной злости. Откуда?!

Возможно, кому-то эта работа нравится и приносит удовольствие. Но все это для меня очень нервно, эмоционально и тяжело, поэтому планирую увольняться. Эта работа не стоит тех денег, которые за нее платят.

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