Ермошина: Необходимо сделать невозможной иную точку зрения, кроме «патриотической» 45 22.05.2021, 9:38

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Борщеварка перепугана.

Простое усиление «патриотического воспитания» в учебных заведениях и официальных СМИ не исправит «дегенерацию избирателей», в том числе и будущих, нужны «более радикальные меры».

Такое мнение высказала глава ЦИК РБ Лидия Ермошина, предложив добиться того, что в стране станет невозможной иная точка зрения, кроме как «патриотическая», пишет АФН.

«По вине интернет-ресурсов произошло не только падение нравственных ориентиров, осуществляется полная перестройка сознания вполне образованных людей… Объектом духовной дегенерации является не только современное поколение избирателей, но и будущее - то есть дети… Только усилением патриотического воспитания в учебных заведениях и официальных СМИ ситуацию исправить невозможно, на мой взгляд. Должны быть предприняты меры, чтобы невозможной стала для восприятия иная точка зрения, кроме патриотической. В противном случае у нас сомнительное будущее, если оно есть вообще», - заявила Ермошина.

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