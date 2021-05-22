Израиль предотвратил масштабную провокацию ХАМАСа у границы с Газой
- 22.05.2021, 9:58
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Атака готовилась за три часа до перемирия.
Ночью с 20 на 21 мая, за три часа до прекращения огня, ЦАХАЛу удалось предотвратить серьезное наземное нападение боевиков ХАМАСа у границы с Газой.
Об этом впервые сообщил вечером 21 мая 12 канал израильского телевидения.
По данным журналистов, группа боевиков ХАМАСа пыталась проникнуть на территорию Израиля и напасть на солдат ЦАХАЛа. Террористы воспользовались для этого подземным тоннелем, подходящим вплотную к границе.
Подземное заграждение Израиля на границе с Газой считается непреодолимым. Поэтому предполагается, что боевики планировали выбраться на поверхность рядом с разделительным забором и попытаться преодолеть его, чтобы напасть на израильских солдат, патрулирующих границу.
Однако в последнюю минуту группа была обнаружена и уничтожена на месте ударом с воздуха.
Израильские источники отмечают, что, если бы ХАМАСу удалось совершить это нападение, оно могло бы сорвать планируемое перемирие с Израилем.
Журналисты 12 телеканала связались с пресс-секретарем ЦАХАЛа, чтобы официально подтвердить информацию, но он отказался комментировать эту новость.