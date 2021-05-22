США: Доказана причастность китайских военных к искусственному происхождению коронавируса 6 22.05.2021, 10:12

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Фото: Getty Images

Появились новые подробности из доклада Постоянного комитета по разведке и специальным операциям в Конгрессе.

Постоянный комитет по разведке и специальным операциям Палаты представителей США объявил о существовании неких убедительных косвенных доказательств лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. «Серьезные косвенные доказательства вызывают обоснованные опасения, что вспышка COVID-19 могла возникнуть вследствие утечки из Уханьского института вирусологии», — отмечается в сообщении.

Конгрессмены утверждают, что американские дипломаты якобы еще в 2017 году сообщали, что китайская вирусная лаборатория в Ухане занимается опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения необходимых протоколов безопасности. Кроме того, осенью 2019 года, по информации членов комитета по разведке и специальным операциям, несколько сотрудников лаборатории болели с симптомами, подозрительно похожими на COVID-19.

Также в публикации упоминается причастность и китайских военных к институту вирусологии в Ухане. Американцы отмечают, что доказательств естественного происхождения вируса, наоборот, подозрительно мало, а китайские власти якобы до сих пор не могут точно назвать вид, от которого вирус начал передаваться человеку. Члены комитета призвали правительство США повлиять на Китай политическими методами.

Прежде всего от китайцев хотят потребовать обеспечить содействие американцам в проведении всестороннего расследования причин возникновения пандемии, особенно в свете выявления неких фактов его искусственного происхождения. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, прибывшие в Ухань для исследования коронавируса, исключили вероятность того, что он имел искусственное происхождение.

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