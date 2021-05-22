Дыра в бюджете и «крепостное право» для платников: экономика погружается в «океан» расходов 2 22.05.2021, 10:28

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Где белорусские власти возьмут деньги на все?

В Беларуси дефицит консолидированного бюджета в первом квартале достиг почти 1,7 млрд. рублей. Причем выросли расходы не только по внешнему долгу. Еще одним тревожным звонком стало обсуждение возможности по обязательному распределению выпускников-платников.

Как будет закрываться финансовая дыра и зачем понадобилось привлекать на заводы платников, сайту myfin.by объясняет предприниматель, эксперт по управлению и развитию бизнеса Геннадий Терпиловский.

Дыра в бюджете пугающе увеличивается

Последние дни принесли немало весьма информативных новостей. Одной из них стала статистика по исполнению бюджета в первом квартале: несмотря на резкое увеличение налогового пресса, доходы республиканского бюджета не желают расти пропорциональными темпами.

Согласно данным Министерства финансов, доходы консолидированного бюджета за первый квартал составили 9 682,9 млн рублей, что равно 24,2% от годового плана. Неплохой результат (лучший за три последних года), но если брать в процентах от ВВП – 26,7%, то худший за 4 года.

Еще хуже динамика доходов республиканского бюджета – они составили 15,5% ВВП (до того 17,0%, 18,7% и 20,5%). То есть они обвалились на четверть! И это несмотря на то, что в этом году был вдвое увеличен НДС на широкий круг товаров. А ведь именно этот налог является главным наполнителем казны.

Из которой черпают большой ложкой – расходы за первый квартал составили 11 350,1 млн рублей – 24,8% от годового плана – рекордный за последние как минимум 4 года показатель. До того они планомерно снижались: 21,5%-21,1%- 20,4%. Причем расходы республиканского бюджета выросли куда сильней расходов местных бюджетов – с 19,2% в прошлом году до 25,6% в первом квартале 2021 года.

Результатом стал гигантский дефицит консолидированного бюджета, образовавшийся по итогам первого квартала – 1 667,2 млн рублей (4,6% ВВП при планируемом 2,3% ВВП за год). Что значит эта дыра в бюджете размером в 1,76 млрд? Почему она возникла и куда ушло так много денег?

Доходов много, расходов – океан

– Действительно, проблема с исполнением бюджета есть. Причем с его расходной частью, потому что доходная от плана практически не отличается, и к тому же существенно выросла по сравнению с 2020-м годом как в процентах к ВВП, так и в абсолютных цифрах – на 1 миллиард рублей. Но расходная выросла куда больше – почти на 3 миллиарда рублей! Почти весь рост этой дыры пришелся на республиканский бюджет – более 2,5 млрд рублей – его расходы увеличились на 51,1%!

Отмечу, что рост трат сконцентрировался в двух позициях – на 2,246,3 млрд (в 2,5 половиной раза!) увеличились расходы бюджета страны на «общегосударственную деятельность», и на 0,541 млрд – на здравоохранение. Если копнуть глубже, то видно, что в тратах на «общегосударственную деятельность» резко увеличилась статья «обслуживание госдолга» – на 257,2 млн рублей (на 44,3%), но еще больше выросли «межбанковские трансферты» – на 438,6 млн (на 175%), и «иные расходы» – на 1,526 млрд рублей (в 6,5 раз)! Судя по всему, из открытых источников мы не узнаем, на что именно были потрачены эти огромные средства.

Если брать годовой прогноз, то при такой динамике дефицит к концу 2021 года составит примерно 7 млрд рублей. Это гигантская величина, и что важно – она не покроется профицитом (накоплениями) предыдущих лет.

Где же возьмут деньги белорусские власти?

– Один из вариантов – внешние заимствования. Проще говоря – рост госдолга. Ведь указ о размещении облигаций на российском рынке предполагает заимствование 100 млрд российских рублей – 3,4 млрд белорусских по сегодняшнему курсу. Верить или нет в возможность этого – решать вам. Кроме того, наверняка на внешних рынках будут предприниматься попытки найти примерно такие же деньги.

Если не удастся, то последним шансом станут либо использование золотовалютных резервов, либо печатание денег. А это инфляция.

Но я надеюсь, что Нацбанк, который считаю лучшим, профессиональным органом власти, и который до сих пор не включил печатный станок, не запустит виток инфляции. Хотя инфляционные ожидания, прежде всего у населения, есть.

Платникам светит «крепостное право»

Еще одной громкой новостью стало обсуждение властями обязательного распределения для выпускников-платников.

Что будет с этой плодотворной идеей?

– Очень интересный сигнал. Вице-премьер заявил, что возможность получить распределение – это «замечательный подарок». Но от подарка можно отказаться. Если он не нравится, если не хочется чувствовать себя обязанным или по другой причине. Но существующая система распределения при отказе от него предусматривает компенсацию стоимости обучения вузу. Выходит – не хочешь подарка – заплати?

Проблема чиновникам видится в чем? Не разработан механизм наказания платника при отказе от распределения…

Это еще одно подтверждение того, что на молодых специалистов, получивших образование, начинает распространяться система крепостного права. Их пытаются распределить и закрепить на определенный срок именно на государственных предприятиях.

Второй риск отказа от свободного выбора места работы выпускниками – ограничение возможности найма этих специалистов частным бизнесом. Это дополнительный удар по перспективам частного бизнеса в Беларуси.

Распределение на госзаводы – это крепостное право для предприятий, дающее возможность удерживать молодого специалиста на низкооплачиваемой работе с неприемлемыми условиями труда. Но молодой специалист обязан отработать на нем несколько лет. Это практически закрепленное рабство. Понятно, что такие места часто вакантны – молодой специалист в здравом уме на свободном рынке труда туда не пойдет.

Не приведет реализация этой блестящей идеи к массовому отъезду студентов за рубеж?

– Вполне. Но еще более вероятно то, что молодые люди массово начнут уезжать за рубеж после школьной скамьи – для обучения в той же России, Польше, Литве. Какая разница, где платить за диплом? Тем более, что во многих иностранных вузах она сопоставима с белорусскими расценками. А не поступившие на бюджет точно уедут учиться в другие страны.

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