Начальника Полоцкого изолятора временного содержания нашли мертвым на рабочем месте 22.05.2021, 10:32

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Иллюстрационное фото

По предварительной информации, он совершил суицид.

21 мая на рабочем месте нашли тело начальника изолятора временного содержания Полоцкого РОВД. По предварительной информации, Кирилл М. совершил суицид.

Информацию об этом «Нашей Ниве» подтвердили в дежурной службе Полоцкого РОВД.

Об умершем известно то, что на посту он пробыл очень короткое время — ранее служил во внутренних войсках.

Сам он из Полоцка. У него осталось двое сыновей.

Вчера также стало известно о найденном повешенным 50-летнем экс-начальнике управления охраны правопорядка Брестской областной милиции Геннадии Войтовиче.

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