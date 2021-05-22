закрыть
22 мая 2021, суббота, 13:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рукопись Эйнштейна с формулой E=mc2 продали за $1,24 миллиона

1
  • 22.05.2021, 11:59
Рукопись Эйнштейна с формулой E=mc2 продали за $1,24 миллиона

Аукцион прошел в Бостоне.

Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна, которое содержит его формулу эквивалентности массы и энергии, продали за более чем $1,24 млн на аукционе RR Auction (Бостон, США). Об этом сообщается на сайте аукциона, передает gordonua.com.

Стартовая цена письма составляла около $400 тыс.

В письме, написанном в октябре 1946 года, Эйнштейн отвечает на запрос доктора Людвика Зильберштейна.

"На Ваш вопрос можно ответить исходя из формулы E=mc2 без какой-либо эрудиции", – так начинается письмо Эйнштейна, опубликованное на сайте RR Auction.

Аукционный дом со ссылкой на работников архивов Калифорнийского технологического института (США) и Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль), отмечает, что в мире известны лишь четыре копии этой формулы, написанные рукой Эйнштейна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич