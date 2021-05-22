Рукопись Эйнштейна с формулой E=mc2 продали за $1,24 миллиона 1 22.05.2021, 11:59

Аукцион прошел в Бостоне.

Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна, которое содержит его формулу эквивалентности массы и энергии, продали за более чем $1,24 млн на аукционе RR Auction (Бостон, США). Об этом сообщается на сайте аукциона, передает gordonua.com.

Стартовая цена письма составляла около $400 тыс.

В письме, написанном в октябре 1946 года, Эйнштейн отвечает на запрос доктора Людвика Зильберштейна.

"На Ваш вопрос можно ответить исходя из формулы E=mc2 без какой-либо эрудиции", – так начинается письмо Эйнштейна, опубликованное на сайте RR Auction.

Аукционный дом со ссылкой на работников архивов Калифорнийского технологического института (США) и Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль), отмечает, что в мире известны лишь четыре копии этой формулы, написанные рукой Эйнштейна.

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