Рукопись Эйнштейна с формулой E=mc2 продали за $1,24 миллиона

Рукопись Эйнштейна с формулой E=mc2 продали за $1,24 миллиона1
- 22.05.2021, 11:59
Аукцион прошел в Бостоне.
Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна, которое содержит его формулу эквивалентности массы и энергии, продали за более чем $1,24 млн на аукционе RR Auction (Бостон, США). Об этом сообщается на сайте аукциона, передает gordonua.com.
Стартовая цена письма составляла около $400 тыс.
В письме, написанном в октябре 1946 года, Эйнштейн отвечает на запрос доктора Людвика Зильберштейна.
"На Ваш вопрос можно ответить исходя из формулы E=mc2 без какой-либо эрудиции", – так начинается письмо Эйнштейна, опубликованное на сайте RR Auction.
Аукционный дом со ссылкой на работников архивов Калифорнийского технологического института (США) и Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль), отмечает, что в мире известны лишь четыре копии этой формулы, написанные рукой Эйнштейна.