Медики обнаружили уникальный механизм борьбы со старением 22.05.2021, 10:52

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Открытие совершили специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировали влияние иммунных клеток на механизмы очищения организма.

Оказалось, что клетки, вырабатываемые имунной системой, способствуют очищению организма от старых клеток, провоцирующих старение и возникновение хронических заболеваний.

Об этом сообщает портал MedicalXpress.

По словам исследователей, в организме здорового человека клетки иммунной системы играют роль своеобразных наблюдателей, ликвидируя поврежденные клетки.

Однако старение, ожирение и хронические заболевания снижают эффективность работы этих клеток и провоцируют возникновение других болезней.

Ученые отмечают, что сейчас необходимо разработать правила терапии иммунных клеток, чтобы производить удаление старых клеток при помощи липидных антигенов и повышать тем самым уровень иммунитета.

Пока ученые успешно проводят эксперименты на крысах, которых при помощи данной терапии удалось избавить от негативных последствий ожирения и снизить уровень глюкозы в крови.

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