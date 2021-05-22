«Шерсть стоит дыбом у обитателей кремлевской подворотни» Александр Сотник, SotnikTV

22.05.2021, 11:09

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Застыли пропагандистские войска.

В результате тридцатилетней пост-перестроечной борьбы злобных совков-реакционистов и розовых демократических мечтателей в России осталось две партии: угнетальщики и выживальщики. Страна вернулась в исторически нормальное состояние: одни жмут и давят, другие стараются ровно дышать, невзирая ни на что.

Многовековое терпение, доставшееся по наследству от пращуров, здесь именуется патриотической хромосомой. Там, где бездуховный техасец схватится за кобуру – россиянин помчится к батюшке: замаливать свои грехи. Ибо чем же еще объяснишь то, что мусор-космонавт тебя дубиной по башке огрел? – разгневал ты его, власть разгневал. К тому же, у полицая и так жизнь тяжелая: то забрало запотеет, то жетон отвалится, а ты его еще и взбесил. Живо в храм – биться черепом об иконы. Власторылый Кремль окончательно опустил в коллектор лаптеногих, которые перестали сопротивляться и покорились предначертанному: плавать в коричневой жиже, пока не околеют. SММ-щики вождя оппозиции еще рожают популистские тексты о вкусе хлеба с маслом под чашку тюремного кофе, дабы каждый сочувствующий постепенно привыкал к тюремной пайке вместе со своим кумиром. Но главный плешивый черт уже плавает в экстатическом кайфе оглушительной победы: сломал-таки хребет. 21 год нагибал, и вот, наконец, переломил. Осталось уболтать Байдена: не вмешиваться в дела нашего Путлага со своими цивильными благоглупостями. В кои-то веки все уравновесилось: вот вам царь, вот бояре, вот опричники, а вот – глубинные холопы. Все на своих местах, и смотрят в рот правителю, который сам может казнить, а может и помиловать, ежели успеет. А не успеет – знать, судьба такая у холопа: кони двинуть. Гляньте, как Навальный мается – но ведь терпит! Вот и вы не скулите…

Одна беда: парадигма средневекового прозябания жестко конфликтует с современностью, изобретающей все новые технологии, рядом с которыми пещерная лучина вкупе с церковной утварью смотрятся анекдотично. Режим готов принять или «цап-царапнуть» те из них, которые смогут послужить на его укрепление. К примеру, невозможно себе представить, чтобы технологии распознавания лиц применяли в деле массовых репрессий. Но Россия и тут освоила новое дно. Товарищ Сталин увлажнился кровавыми слезами. Затаскивая на свой людоедский форум Илона Маска, дикари тупо юзают популярную личность, которая в глобальной политике не разбирается, и которой, по большому счету, плевать, что происходит в пещере. Ну, выступил, пообещал завести «Теслу» в Россию. Но обещать – не значит жениться. Маск – бизнесмен, а не моралист-правозащитник. Не увидит выгоды – возьмет свои слова назад. Зато пропагандистский выхлоп от его появления на пещерном сборище пока еще не съеденных мечтателей – налицо. Можно порассуждать о прогрессивных замыслах главного людоеда, шагающего в ногу со временем, и ритмично позвякивающем всеми черепами, навешанными на широкой груди.

А сам верховный каннибал накануне плотоядно рассуждал об ответных мерах на нападки вражьих племен. Воинственная вербалика затащила оратора на воображаемое татами, где он по беспределу измудохал уже не одного, так что встречаться с ним давно никто не жаждет. «Все нас хотят где-то «укусить» или чего-то от нас «откусить», - облизнулся вождь и предупредил: - но они должны знать — те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому — развитие наших вооруженных сил». После этих слов условный враг должен содрогнуться от вида скальпов, развешанных по стенам храма войны в Кубинке, и осознать: эти Гитлеру скальп сняли – снимут и нам. Тем более, что по степени дикости они уже приблизились к свирепым совкопитекам и зарычали о готовности повторить.

Встреча Госсекретаря США Блинкена с главой МИДА России Лавровым в Рейкьявике представляла собой легкое поглаживание по шерсти перевозбужденного дикаря. Все понимают, что этот двуногий питается человечиной, но при этом полагают, что разговаривать с ним все равно надо, пока бедолага вовсе не утратил способность говорить. Разговор Лаврова и Блинкена носил скорее не политический, а профессиональный характер. Блинкен касался темы, Лавров в ответ порыкивал. По нервозности этого рычания американская сторона делала вывод о степени болезненности затронутой темы. Со встречи Блинкен ушел не только живой, но даже с зубами. Как заметил программный директор Фонда клуба «Валдай» Иван Тимофеев, «благожелательный тон сторон на переговорах еще не означает, что им удастся реализовать конкретные инициативы». Обуздание и принуждение – скудный инструментарий, доставшийся в наследство администрации Байдена. Трампу он точно не помог. Да и Обаме. Тот, правда, еще и кнопочку перезагружал, подыгрывая чекистской звероферме. После той перезагрузки дикари и почувствовали прилив новых сил, отрастив колорадскую «победилку» до самого Крыма. Так что набор инструментов придется обогащать. Хитрости с условным снятием санкций с «Северного потока – 2» в Кремле воспринимают как легкий трепет Байдена перед безбашенностью Путина. Потому и ждут их личной встречи, на которой, как на ринге, решится все. Альфа-самец красной людоедни играет желваками, рыча на всю пещеру в надежде напугать заокеанского соперника. Тот сохраняет спокойствие на грани демонстративного презрения: дескать, встречусь я с тобой только из-за желания избежать новых жертв, так что – никакой беседы на равных…

Шерсть стоит дыбом у обитателей кремлевской подворотни. В полной боевой готовности застыли пропагандистские войска, включая вооруженную «шойгу». Хамас почти разгромлен? – зато у нас найдется кое-что помощнее. Гляньте в пещеру – чей хруст раздается? А это ученики зарезали вредную училку. Сейчас доедят и посмотрят запись выступления Маска на вселюдоедском Форуме «Новое знание». Ума наберутся. Костями в зубах поковыряются…

Александр Сотник, SotnikTV

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