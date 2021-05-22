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Какой будет погода в Беларуси на следующей неделе

  • 22.05.2021, 11:16
Какой будет погода в Беларуси на следующей неделе

Холоднее обычного.

«Белгидромет» рассказал tut.by, что ждет нас в эти выходные и на следующей неделе. 

В субботу, 22 мая, облачно с прояснениями. Ночью местами по западной половине, днем на большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по западу сильные дожди. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6…+12°С, максимальная днем от +14°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку.

В воскресенье, 23 мая, во многих районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7...+13°С, максимальная днем +14... +20°С.

В понедельник, 24 мая, ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах страны кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5...+11°С, максимальная днем +15…+22°С.

Во вторник, 25 мая, ночью преимущественно без осадков, днем по западной половине страны кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5...+12°С, максимальная днем +15…+22°С.

В среду, 26 мая, на большей части территории Беларуси кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью +8...+15°С, максимальная днем +15…+22°С.

В четверг, 27 мая, местами по стране кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +7...+14°С, максимальная днем +15... +22°С.

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