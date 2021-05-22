В Австралии заявили о создании лекарства от Covid со 100% эффективностью 22.05.2021, 11:21

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В препарате ученые использовали технологию, которая подавляет гены, под названием миРНК.

Международная группа ученых Института здоровья Квинсленда в Университете Гриффита разработала экспериментальную противовирусную терапию для лечения Covid-19, ее эффективность составляет 99,9%. Об этом сказано в сообщении на сайте университета, пишет сайт vesti.ua.

В препарате ученые использовали технологию, которая подавляет гены, под названием миРНК (малые интерферувальные РНК), чтобы атаковать геном вируса непосредственно. Отмечается, что это останавливает репликацию вируса. Также в лекарстве присутствуют липидные наночастицы для доставки миРНК в легкие, критическое место инфекции.

Исследователи отмечают, что проводили исследования на мышах. Во время испытаний препарат уничтожал вирусные частицы на 99,9%.

Один из участников исследования, профессор Кевин Моррис рассказал, что этот препарат разработали против всех типов коронавируса – SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и других штаммов.

Скоро их начнут испытывать на людях.

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