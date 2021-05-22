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Мининформ подтвердил блокировку Sports.ru в Беларуси

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  • 22.05.2021, 11:42
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Мининформ подтвердил блокировку Sports.ru в Беларуси

Сайт неоднократно поддерживал белорусов.

Первый замминистра Мининформ Андрей Кунцевич подтвердил блокировку sports.ru в Беларуси, пишет tut.by

«Действительно такое решение было принято, с соответствующим ходатайством в Миниформ обратились налоговые органы Респубики Беларусь в связи с нарушениям законодательства Республики Беларуси об азартных играх. Помимо Sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса», — сказал первый замминистра Андрей Кунцевич в ходе прямой телефонной линии.

Сайт поддерживает белорусов и использует бело-красно-белый флаг.

При этом портал продолжает работать у некоторых мобильных операторов. Отмечается, что через VPN все должно работать, а также через мобильное приложение.

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