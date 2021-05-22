Мининформ подтвердил блокировку Sports.ru в Беларуси

Мининформ подтвердил блокировку Sports.ru в Беларуси3
- 22.05.2021, 11:42
- 3,964
Сайт неоднократно поддерживал белорусов.
Первый замминистра Мининформ Андрей Кунцевич подтвердил блокировку sports.ru в Беларуси, пишет tut.by
«Действительно такое решение было принято, с соответствующим ходатайством в Миниформ обратились налоговые органы Респубики Беларусь в связи с нарушениям законодательства Республики Беларуси об азартных играх. Помимо Sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса», — сказал первый замминистра Андрей Кунцевич в ходе прямой телефонной линии.
Сайт поддерживает белорусов и использует бело-красно-белый флаг.
При этом портал продолжает работать у некоторых мобильных операторов. Отмечается, что через VPN все должно работать, а также через мобильное приложение.