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США заявили о готовности помочь в восстановлении мирной инфраструктуры Газы

  • 22.05.2021, 11:36
США заявили о готовности помочь в восстановлении мирной инфраструктуры Газы

По словам Байдена, его позиция о поддержке и приверженности безопасности Израиля не изменилась.

США готовы в сотрудничестве с другими государствами предложить план восстановления сектора Газа, заявил президент Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме, передает zn.ua

«Я могу подготовить крупный пакет предложений вместе с другими странами. Им нужна помощь, и я готов сделать это», — сказал Байден.

Также он подчеркнул, что нужно восстановить мирную инфраструктуру, а не объекты, которые использует в военных целях контролирующее сектор Газа движение ХАМАС.

По словам Байдена, его позиция о поддержке и приверженности безопасности Израиля не изменилась. Он заявил, что считает «двухгосударственное решение» единственным способом остановить конфликт на Ближнем Востоке.

«Давайте кое-что проясним, пока регион не заявит однозначно, что он признает право Израиля на существование в качестве независимого еврейского государства, мира не будет», — добавил Байден.

Напомним, состоялся телефонный разговор Нетаньяху с Байденом. В ходе разговора лидер США заявил, что он ожидает начала деэскалации конфликта между Израилем и Сектором Газа.

Ситуация в регионе обострилась в начале месяца: 11 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили около 150 ракет, за неделю их количество превысило 3 тысячи.

В ответ Израильское командование сообщило о начале масштабной операции против боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа.

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