Названы фавориты «Евровидения-2021»
- 22.05.2021, 12:04
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Последние несколько лет букмекеры ни разу не ошибались с именем победителя.
Букмекеры определились с фаворитами финала конкурса песни «Евровидение-2021». Напомним, заключительное шоу пройдёт 22 мая, после чего телезрители и члены профессионального жюри выберут победителя, сообщает euroradio.fm
Больше всего шансов на победу, если верить букмекерам, есть у итальянской рок-группы Måneskin.
На второе место букмекеры ставят представительницу Франции Барбару Прави.
Замыкает тройку наиболее вероятных претендентов на победу певица из Мальты Destiny,
В топ-5 также входят артист из Швейцарии Gjon's Tears и группа из Украины Go_A. Российскую певицу Манижу, которая спела нетипичную для «любителей традиционных скреп» песню о сильных женщинах, букмекеры ставят на 14 место.
Последние несколько лет букмекеры ни разу не ошибались с именем победителя «Евровидения». Правда, раньше они «промахивались». Насколько точен будет их прогноз в 2021 году, узнаем уже в ночь с субботы на воскресенье.