Названы фавориты «Евровидения-2021» 22.05.2021, 12:04

3,866

Последние несколько лет букмекеры ни разу не ошибались с именем победителя.

Букмекеры определились с фаворитами финала конкурса песни «Евровидение-2021». Напомним, заключительное шоу пройдёт 22 мая, после чего телезрители и члены профессионального жюри выберут победителя, сообщает euroradio.fm

Больше всего шансов на победу, если верить букмекерам, есть у итальянской рок-группы Måneskin.

На второе место букмекеры ставят представительницу Франции Барбару Прави.

Замыкает тройку наиболее вероятных претендентов на победу певица из Мальты Destiny,

В топ-5 также входят артист из Швейцарии Gjon's Tears и группа из Украины Go_A. Российскую певицу Манижу, которая спела нетипичную для «любителей традиционных скреп» песню о сильных женщинах, букмекеры ставят на 14 место.

Последние несколько лет букмекеры ни разу не ошибались с именем победителя «Евровидения». Правда, раньше они «промахивались». Насколько точен будет их прогноз в 2021 году, узнаем уже в ночь с субботы на воскресенье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».