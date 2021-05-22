Доклады из красных папочек Егор Седов

22.05.2021, 11:52

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Фото: Getty Images

Почему Путин так нелеп и анахроничен?

Пока никто из комментаторов этого не заметил, но обещание «зубы выбьем» — это очень близко к репертуару «культурной революции» в КНР. Так что если дальше последует что-то более специфическое вроде «оторвем собачьи ножки» или «бумажные тигры и трусливые мыши» — не надо сильно удивляться.

Также не надо будет сильно удивляться цитированию «плана Даллеса». Первый шаг — история с якобы прочтением мыслей (!) Мадлен Олбрайт — уже сделан.

Вопрос — почему?

А так оно и бывает, если черпать… скажем, «информацию» из докладов, из красных папочек. А не из собственных впечатлений и соцсетей (в том числе, неприятных сегментов соцсетей).

Можно увериться, что есть какой-то многочисленный (малочисленные персонажи такого рода, конечно, есть, так они в каждой стране имеются) якобы «глубинный народ», радующийся подобным высказываниям.

Можно поверить в фейки собственной пропаганды. И в чтение мыслей, и в «план Даллеса». И вообще в любую страшилку и в любой бред.

Егор Седов, «Фейсбук»

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