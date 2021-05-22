закрыть
22 мая 2021, суббота, 13:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Доклады из красных папочек

  • Егор Седов
  • 22.05.2021, 11:52
  • 2,932
Доклады из красных папочек
Фото: Getty Images

Почему Путин так нелеп и анахроничен?

Пока никто из комментаторов этого не заметил, но обещание «зубы выбьем» — это очень близко к репертуару «культурной революции» в КНР. Так что если дальше последует что-то более специфическое вроде «оторвем собачьи ножки» или «бумажные тигры и трусливые мыши» — не надо сильно удивляться.

Также не надо будет сильно удивляться цитированию «плана Даллеса». Первый шаг — история с якобы прочтением мыслей (!) Мадлен Олбрайт — уже сделан.

Вопрос — почему?

А так оно и бывает, если черпать… скажем, «информацию» из докладов, из красных папочек. А не из собственных впечатлений и соцсетей (в том числе, неприятных сегментов соцсетей).

Можно увериться, что есть какой-то многочисленный (малочисленные персонажи такого рода, конечно, есть, так они в каждой стране имеются) якобы «глубинный народ», радующийся подобным высказываниям.

Можно поверить в фейки собственной пропаганды. И в чтение мыслей, и в «план Даллеса». И вообще в любую страшилку и в любой бред.

Егор Седов, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич