Андрей Шарендо: Призываю немедленно ввести широкие экономические санкции — до ухода диктатора

Андрей Шарендо: Призываю немедленно ввести широкие экономические санкции — до ухода диктатора1
- 22.05.2021, 12:12
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Только такие меры могут спасти политзаключенных в Беларуси.
Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо обратился к лидерам западных стран и правозащитникам в связи с гибелью в Шкловской колонии политзаключенного Витольда Ашурка:
— Я, Андрей Шарендо, от имени родных политзаключенных, которых диктаторский режим удерживает и пытает за решеткой, чья жизни сейчас находятся в опасности, ревную следующее обращение:
1. Призываю Европейский Союз и все демократические страны мира прекратить любое экономическое общение с диктаторским режимом. Призываю немедленно ввести всеобщие экономические санкции до уходу диктатора, освобождения политзаключенных и расследования всех фактов смертей и пыток.
Смерти Витольда Ашурка, Романа Бондаренко, Геннадия Шутова и других протестующих не должны остаться безнаказанными!
2. Обращаюсь к правозащитным организациям:
Правозащитный центр "Весна”;
"Инициатива FORB";
Белорусский ПЕН-центр;
РОО "Правовая инициатива";
Центр правовой трансформации Lawtrend;
РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет";
Белорусская ассоциация журналистов.
Немедленно признать политзаключенными всех заложников диктаторского режима и требовать их безусловного освобождения.
Витольд Ашурок долгие пять месяцев ждал признания политзаключенным, такие подходы в дальнейшем не допустимы! В Беларуси не 400 политзаключенных, а в разы больше.