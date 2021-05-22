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Андрей Шарендо: Призываю немедленно ввести широкие экономические санкции — до ухода диктатора

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  • 22.05.2021, 12:12
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Андрей Шарендо: Призываю немедленно ввести широкие экономические санкции — до ухода диктатора
Андрей Шарендо

Только такие меры могут спасти политзаключенных в Беларуси.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо обратился к лидерам западных стран и правозащитникам в связи с гибелью в Шкловской колонии политзаключенного Витольда Ашурка:

— Я, Андрей Шарендо, от имени родных политзаключенных, которых диктаторский режим удерживает и пытает за решеткой, чья жизни сейчас находятся в опасности, ревную следующее обращение:

1. Призываю Европейский Союз и все демократические страны мира прекратить любое экономическое общение с диктаторским режимом. Призываю немедленно ввести всеобщие экономические санкции до уходу диктатора, освобождения политзаключенных и расследования всех фактов смертей и пыток.

Смерти Витольда Ашурка, Романа Бондаренко, Геннадия Шутова и других протестующих не должны остаться безнаказанными!

2. Обращаюсь к правозащитным организациям:

Правозащитный центр "Весна”;

"Инициатива FORB";

Белорусский ПЕН-центр;

РОО "Правовая инициатива";

Центр правовой трансформации Lawtrend;

РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет";

Белорусская ассоциация журналистов.

Немедленно признать политзаключенными всех заложников диктаторского режима и требовать их безусловного освобождения.

Витольд Ашурок долгие пять месяцев ждал признания политзаключенным, такие подходы в дальнейшем не допустимы! В Беларуси не 400 политзаключенных, а в разы больше.

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