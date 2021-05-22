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Медики назвали главную причину осложнений при коронавирусе

  • 22.05.2021, 12:18
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Медики назвали главную причину осложнений при коронавирусе

Выводами поделились специалисты из Йельского университета.

Аутоагрессивные антитела или аутоантитела – главная причина тяжелых случаев COVID-19, при которых нарушается деятельность иммунной системы. К такому выводу пришли ученые Йельского университета. Их статья опубликована в журнале Nature.

Аутоантитела – это дефектные белки, которые в норме должны побеждать вирус, однако они начинают атаковать ткани и органы пациента, причем их количество прямо связано с тяжестью симптомов. Это означает, что в организме происходит масштабный сбой, в результате которого его защита обращается против самого человека.

В частности, во время исследования ученые использовали высокопроизводительный метод обнаружения аутоантител REAP (Rapid Extracellular Antigen Profling) и нашли антитела, которые нацелены на экзопротеом (совокупность внеклеточных и секретируемых белков).

Были проанализированы образцы крови 194 медицинских работников и пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, на наличие аутоантител к 2770 белкам экзопротеома.

У больных коронавирусом зафиксировали резкое повышение реактивности аутоантител, если сравнить с теми, кто не болел. Чаще всего эти аутоантитела были направлены против иммуномодулирующих белков. В итоге иммунная система переставала эффективно справляться с коронавирусом, у пациентов начинались осложнения. Были также проведены эксперименты на трансгенных мышах с человеческим белком ACE2 (через него вирус попадает в организм), результаты показали, что животные с аутоантителами чаще умирали при заражении SARS-CoV-2.

Ученые отметили, что аутоантитела остаются в организме человека после выздоровления. Именно этим они и объяснили продолжительный постковидный синдром. Причем выработка аутоантител может происходить даже при легкой форме COVID-19, в итоге у пациента могут возникнуть длительные проблемы со здоровьем.

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