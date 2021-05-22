Лошади помогли ученым раскрыть тайну исчезнувшей Берингии 22.05.2021, 12:31

Эти животные активно использовали сухопутный мост между двумя континентами.

Исследование показало, что лошади, повторно завезенные в Северную Америку поселенцами в 1500-х годах, были потомками вымерших 11 тысяч лет назад американских лошадей. Анализ древних костей и зубов, выполненный в лаборатории палеогеномики Шапиро в Калифорнийском университете, выявил сходную ДНК у лошадей, вымерших в конце последнего ледникового периода в Северной Америке, и у лошадей из Евразии, которые были доставлены в Северную Америку европейцами, пишет «Вокруг света. Украина».

Команда собрала 262 образца костей и зубов лошадей из Евразии и Северной Америки. Анализ показал два периода расселения между континентами, оба совпадающие с периодами, когда Берингов мост был открыт: средний плейстоцен и поздний плейстоцен. При этом, если во время среднего плейстоцена, 875 тысяч лет назад, лошади перемещались только из Северной Америки в Евразию, то в позднем плейстоцене движение шло в обоих направлениях.

Таким образом, лошади, как вид, отсутствовали в Северной Америке всего около 11 тысяч лет, что с точки зрения эволюции совсем небольшой срок. Это означает, что сегодняшних диких – а, точнее, одичавших североамериканских лошадей можно считать реинтродуцированным, а не инвазивным видом.

Сухопутный мост через Берингов пролив, также известный как Берингия, образовался к концу ледникового периода, когда уровень моря начал падать. Эта равнина, покрытая травой, соединяла Азию с Северной Америкой, простираясь более чем на полторы тысячи километров с севера на юг, и стала жизненно важным транспортным путем между Азией и Северной Америкой для первых американских поселенцев, давших начало коренным народам Северной Америки, и, как оказалось, также и для лошадей.

Мы до сих пор не знаем точно, почему американская популяция лошадей вымерла 11 тысяч лет назад. Можно лишь предположить, что условия в Северной Америке резко изменились в конце последнего ледникового периода, и экологическая ниша, в которой обитали лошади, перестала существовать. Зато теперь мы точно знаем, что, если бы американские лошади не перебрались в Азию, мы бы потеряли их всех, во всем мире.

Могли ли коренные американцы встречаться с вымершими затем лошадьми? Несомненно, да. Самые ранние свидетельства существования человеческих поселений на континенте датируются примерно 14 000 лет назад: в апреле 2017 года были найдены останки древней деревни, которая старше египетских пирамид. Исследования древней ДНК отодвигают дату прибытия первых поселенцев еще на 10-11 тысяч лет. Наконец, отдельные артефакты, найденные на острове Трике в 500 км к северо-западу от Виктории, Канада, включая инструменты для разведения костров, рыболовные крючки и копья, говорят о том, что люди, по крайней мере, посещали эти места между 24 и 40 тысячами лет назад.

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