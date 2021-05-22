Жена Витольда Ашурка сообщила, что никаких проблем с сердцем у него не было 1 22.05.2021, 12:41

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Что произошло с политзаключенным?

Жена умершего в Шкловской колонии политзаключенного Витольда Ашурка сообщила, что раньше никаких проблем с сердцем у него не было, передает «Белсат».

Последнее письмо ей от него пришло 30 апреля, хотя раньше письма приходили каждые 10 дней.

Больше никакой информации о причинах и обстоятельствах смерти у нее нет.

В Следственном комитете на звонки по номерам, которые ей дали, не отвечают.

Напомним, что вчера стало известно: политзаключенный Витольд Ашурок умер в колонии в Шклове. Ему было 50 лет. В качестве предварительной причина смерти была названа остановка сердца.

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