закрыть
22 мая 2021, суббота, 13:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жена Витольда Ашурка сообщила, что никаких проблем с сердцем у него не было

1
  • 22.05.2021, 12:41
  • 1,982
Жена Витольда Ашурка сообщила, что никаких проблем с сердцем у него не было

Что произошло с политзаключенным?

Жена умершего в Шкловской колонии политзаключенного Витольда Ашурка сообщила, что раньше никаких проблем с сердцем у него не было, передает «Белсат».

Последнее письмо ей от него пришло 30 апреля, хотя раньше письма приходили каждые 10 дней.

Больше никакой информации о причинах и обстоятельствах смерти у нее нет.

В Следственном комитете на звонки по номерам, которые ей дали, не отвечают.

Напомним, что вчера стало известно: политзаключенный Витольд Ашурок умер в колонии в Шклове. Ему было 50 лет. В качестве предварительной причина смерти была названа остановка сердца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич