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В Индии появился новый тип осложнений после коронавируса

  • 22.05.2021, 12:58
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В Индии появился новый тип осложнений после коронавируса

Он связан с ослаблением иммунитета из-за COVID-19.

Вслед за мукормикозом, или «черной плесенью», коронавирусным больным в Индии угрожает «белая». Об этом предупредили специалисты медицинского колледжа в городе Патна.

По их данным, в клинике при образовательном учреждении сейчас находятся на лечении четверо заразившихся «белой плесенью».

На кафедре микробиологии колледжа говорят, что новая грибковая болезнь опаснее мукормикоза, поскольку «остро воздействует на легкие, желудок, почки, мозг, а также кожу и ногти», пишет The Times of India (перевод — rosbalt.ru).

В группе риска по «белой плесени», так же, как и по «черной», находятся люди со слабым иммунитетом, инфицированные или уже переболевшие COVID, и особенно с такими хроническими состояниями, как сахарный диабет.

Врачи отмечают, что если «белый» грибок запустить, он может вызвать смерть.

Тем временем два штата страны, критично затронутой пандемией, объявили эпидемию в связи с распространением «черной плесени».

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