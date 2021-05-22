Жители Тракторного поселка и Березовки вышли на акции в честь Витольда Ашурка 22.05.2021, 13:05

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Герой Беларуси боролся за нашу свободу.

Жители Тракторного поселка выражают глубокие соболезнования родным и близким Витольда Ашурка и скорбят вместе со всей страной, сообщает ТГ-канал «Баста!».

«Наши требования неизменны: прекратить геноцид и планомерное уничтожение нашего прекрасного народа!», — заявили участники акции

Березовка тоже скорбит о патриоте, умершем в неволе за нашу свободу.

Политзаключенный из Березовки Витольд Ашурок, которого 18 января в Лидском районном суде на закрытом процессе приговорили к 5 годам колонии общего режима, умер в шкловской колонии. Ему было 50 лет. Ашурок был членом Партии БНФ, координатором движения «За свободу», человек был бесконечно предан Беларуси. Последние две недели от Витольда не было писем.

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