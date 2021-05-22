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Тадеуш Кондрусевич: Случившееся в Будславе — тоже знак

  • 22.05.2021, 13:21
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Тадеуш Кондрусевич: Случившееся в Будславе — тоже знак
Фото: tut.by

Новый вызов должен снова сплотить белорусов.

О том, что горит Будславский костел, архиепископ Тадеуш Кондрусевич узнал по телефону. В то же утро он с епископами выехал на место — к одной из главных святынь белорусских католиков. «Когда пожар еще тушили, мы зашли в здание. Внутри было озеро, отовсюду капала вода. Я посмотрел на купол — а увидел небо, — описывает происходящее собеседник. — Мы понимали: для восстановления понадобятся огромные средства». На месте епископы подготовили обращение, в котором просили о помощи — и люди откликнулись.

Тадеушу Кондрусевичу 75 лет, 14 из них он возглавлял белорусскую католическую церковь. Пожар в Будславском костеле первый на его памяти случай, когда горит такой большой и важный храм. О том, что случилось со святыней, архиепископ говорит, едва сдерживая слезы, пишет tut.by.

— Где-то за два-три километра до Будслава есть пространство, где заканчивается лес и виден храм. [В этой точке] я и заметил дым и то, что у костела больше нет крыши. Сердце ёкнуло: «Беда», — возвращается к тем событиям Тадеуш Кондрусевич. — При мне построили немало храмов, и я понимаю: восстановить крышу такого огромного здания будет стоить очень дорого.

В Будслав мы приехали около 11 часов. Там было много машин МЧС. Спасатели старались, тушили. Хочу каждого из них поблагодарить: это была героическая схватка с огнем. Когда пожар ликвидировали, я и еще два или три епископа зашли в здание. Внутри — озеро, сверху капает, вокруг — обломки. Вода «пошла» в своды, непонятно, какими они станут. Я по образованию инженер, поэтому понимал, как это опасно для здания. Стены мокрые, фундамент — тоже, крыши нет. Пойдут дожди, все будет намокать дальше. «Боже, как это прикрыть?» — думал я.

В здании рядом с нами находился спасатель. «Выводите всех оттуда (из костела. — Прим. tut.by)», — послышалось из его рации. Он попросил нас выйти. На улице собралось немало людей. Я видел нескольких человек, которые принесли из дома иконы. Кто-то плакал, кто-то молился.

Здесь же, на месте, мы с епископами провели совещание. Главный вопрос был, что делать. Понятно, для восстановления понадобятся огромные средства. Мы сразу же подготовили обращение к людям и попросили помочь.

— Уже известно, из-за чего мог произойти пожар?

— Следствие ведется, но пока официально ничего не сказано. В здании недавно был ремонт, проводка, как говорит настоятель, находилась в металлических коробах. Понятно, все не вечно и железные короба могли разрушиться, но тут я вижу еще и другое: 30 лет назад мы получили свободу вероисповедания. Казалось, теперь никто не помешает человеку прийти к Богу. Свобода не только великий дар, но и ответственность. И мы опьянились этой свободой. Что сейчас больше всего интересует людей? Сколько ты зарабатываешь? Какая у тебя машина? Куда ты ездил отдыхать? А нравственные ценности остались на периферии. Коронавирус и политический кризис вскрыли эти проблемы. Бог говорит с нами через знаки. В Ветхом Завете написано: когда люди забыли о Боге, Бог покарал их потопом. Случившееся в Будславе тоже знак.

Во время кризисов нужно наше личное и общенациональное покаяние. Священник, который живет в Париже, рассказывал: во время пожара знаменитого храма Нотр-Дам, весь город рванул к храму. Все стояли на коленях и плакали. Горел символ Франции, и секулярная страна стала на колени. Сегодня нам тоже нужно стать на колени, просить прощения у Бога и стремиться к национальному покаянию и примирению. Для всех нас это не только материальный вызов — восстановить крышу, орган, — но и духовный.

— В то же время люди активно откликнулись на беду, которая случилась в костеле (по данным на 20 мая, собрали уже более 435 тысяч рублей. — Прим. tut.by).

— Беда объединяет, — рассуждает Тадеуш Кондрусевич. — О Будславском костеле знают все. Сегодня этот храм – символ Католической церкви Беларуси и памятник архитектуры. Здесь сошлись религиозный и культурологический аспекты нашей истории, поэтому, думаю, среди тех, кто откликается на просьбу о помощи, не только католики, наверняка есть и верующие других конфессий, и неверующие.

— Как в этом году пройдет Будславский фест?

— В том же формате, что и прошлым летом. Из-за пандемии паломничества будут индивидуальны, это значит, люди смогут приезжать небольшими группками. Богослужения, как и всегда, пройдут на улице. Единственное отличие — не будет допуска в храм.

— Все интервью, когда вы говорите о пожаре в костеле, вы еле сдерживаете слезы. Почему?

— На наших глазах горело церковное и культурное достояние, намоленное место. В Беларуси и так мало церковных зданий, приходов значительно больше. Где будут молиться люди? Куда сегодня приедут паломники? Слава Богу, удалось спасти икону (икона Божией Матери Марии. – Прим. tut.by), — поясняет Тадеуш Кондрусевич и говорит, что хочет поблагодарить всех неравнодушных. – Спасибо спасателям, волонтерам, альпинистам, тем, кто жертвует на восстановление, а также представителям госорганов. Не знаю, при нашей жизни мы достроим Будславский костел или нет, но придут другие поколения. Мы получили этот храм от предков и должны оставить его потомкам.

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