Небесный косинер

Небесный косинер2
- 22.05.2021, 13:39
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Витольд Ашурок еще при жизни воздвиг себе монумент.
Телеграм-канал Resistance опубликовал фото монумента повстанцам 1863-го, который в Лидском районе создали Витольд Ашурок с соратниками.
«Это и ему монумент, он сейчас в небесных рядах косинеров», — пишет телеграм-канал.
Напомним, что вчера стало известно: политзаключенный Витольд Ашурок умер в колонии в Шклове. Ему было 50 лет. В качестве предварительной причина смерти была названа остановка сердца. Жена политзаключенного отрицает наличие у него проблем с сердцем.