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Небесный косинер

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  • 22.05.2021, 13:39
  • 3,068
Небесный косинер

Витольд Ашурок еще при жизни воздвиг себе монумент.

Телеграм-канал Resistance опубликовал фото монумента повстанцам 1863-го, который в Лидском районе создали Витольд Ашурок с соратниками.

«Это и ему монумент, он сейчас в небесных рядах косинеров», — пишет телеграм-канал.

Напомним, что вчера стало известно: политзаключенный Витольд Ашурок умер в колонии в Шклове. Ему было 50 лет. В качестве предварительной причина смерти была названа остановка сердца. Жена политзаключенного отрицает наличие у него проблем с сердцем.

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