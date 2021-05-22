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Ученые описали «тройную мутацию» коронавируса со «странной комбинацией» генов

  • 22.05.2021, 13:49
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Ученые описали «тройную мутацию» коронавируса со «странной комбинацией» генов

Открытие совершили вирусологи из британского графства Йоркшир.

Британские вирусологи из графства Йоркшир рассказали о новом «тройном мутантном» варианте коронавируса с необычной комбинацией генов, который называют VUI-21MAY-01 или AV.1. Исследования ученых изучили журналисты Daily Mail (перевод — lenta.ru).

К настоящему моменту было зафиксировано 49 случаев заражения новым типом вируса, инфицированные в основном являются жителями Йоркшира и Хамбера. Специалисты Службы общественного здравоохранения Великобритании исследуют распространение VUI-21MAY-01. Пока нет доказательств того, что он устойчив к вакцинам или более заразен, чем существующие штаммы.

Интерес специалистов вызван в том числе и с тем тревожным обстоятельством, что индекс распространения COVID-19 (R) в Британии на фоне участившихся случаев выявления индийского штамма подскочил до отметки 0,9. Согласно данным ведущих ученых, индекс сейчас колеблется в пределах 0,9-1,1, в то время как на прошлой неделе показатель остановился на отметке 0,8. Коэффициент наиболее близко подобрался к единице с момента максимальных значений, отмеченных на пике второй волны в январе. Между тем, британцев заверяют в том, что пока оснований для беспокойства нет.

Директор по общественному здравоохранению в Шеффилде Грег Фелл указал, что наблюдал за VUI-21MAY-01 вместе с коллегами. По его словам, пока нет данных о том, что он обладает резистентностью к вакцине или более заразен. Тем временем британские министры сообщили о готовности принять меры, которые помогут избежать распространения любых видов коронавируса. Они также акцентировали внимание на том, что ученые тщательно следят за ситуацией.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) назвали необходимую сумму для победы над пандемией коронавируса по всей планете. Уточнялось, что речь идет по крайней мере о 50 миллиардах долларов: этой суммы хватит, чтобы к концу 2021 года вакцинировать 40 процентов населения во всех странах и не менее 60 процентов к первой половине 2022-го.


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