В России во время высадки с вертолета на корабль погибли спецназовцы 22.05.2021, 13:54

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Видеофакт.

Под Мурманском погибли двое сотрудников Росгвардии во время учений, которые проходили на берегу Кольского залива.

«По предварительным данным, несчастный случай произошел в четверг [20 мая] во время учений», — сказал собеседник «Интерфакса». По данным местных СМИ, росгвардейцы погибли во время высадки из вертолета на борт корабля.

Издание Baza сообщает, погибли двое бойцов СОБРа когда отрабатывали высадку с воздуха на корабль. По предварительным данным, причиной трагедии стала плохая погода – наводчик вертолета ошибся с точкой, длины троссов не хватило и бойцы упали с высоты 15 метров. Высадка проходила с вертолета Ми-8.

Видео инцидента (осторожно, звучит ненормативная лексика)

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