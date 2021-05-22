Однажды уже с триколором нырнули Александр Гольц, «Ежедневник»

22.05.2021, 14:11

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Александр Гольц

Защитить богатства, конечно, можно, осталось лишь их найти.

Бойтесь мечтать, мечты сбываются. Последние лет пятнадцать российская власть яростно мечтала, что глобальное потепление откроет ей гигантские богатства, таящиеся на дне Северного Ледовитого океана. Еще бы, в океанских недрах содержатся аж 13 процентов всех мировых запасов нефти и треть запасов газа, шептали Путину заинтересованные чиновники.

А ведь кроме энергоносителей в Арктике есть еще один источник богатств — Северный морской путь (СМП), который вот-вот освободится ото льда, появится кратчайший транспортный маршрут, который связывает Европу, Азию и Америку. Суэц тиной зарастет. Это ничего, что запасы природных ископаемых неразведанные (то есть сугубо предположительные) и что никакими технологиями по их добыче наша страна не обладает. Это ничего, что на побережье — всего несколько портов и никому не понятно, кто и как будет обслуживать СМП. Дело, как говорится, наживное.

Главное — застолбить участочек. Потому что, по кремлевской логике, если у вас могут появиться богатства, обязательно явятся коварные захватчики, чтобы это счастье отнять. Россия обратилась в ООН с просьбой существенно расширить принадлежащие ей арктические территории. А уж чтобы наверняка, в 2007 году лихие российские политики нырнули в специальном аппарате на немыслимую глубину и установили в ледяных водах родной триколор.

Главное же, получив команду из Кремля, Министерство обороны бросилось восстанавливать советскую военную инфраструктуру и расширять ее. В Арктике появились новые базы и аэродромы. Формируются новые «северные» соединения. Спешно создаются специальные «арктические» виды вооружений.

Несмотря на бесконечные рассказы о просто курортных условиях тамошней службы, совершенно ясно, что она не сахар. И суровый командир одной из этих баз отвечает журналисту, явно предполагавшему услышать нечто уставно-бодряческое: «Как служится? Кто сюда не попал, пусть радуется, кто попал, пусть гордится». При этом конкретный военный смысл этих приготовлений и жертв остается сугубо секретным. Только российский Генштаб знает, каким образом силами трех бригад можно защитить 22 тысячи километров арктического побережья России.

При том что никто на это побережье не покушается. Но, коль силы собраны, грех ими не пользоваться. Ведь если нет конфронтации, зачем развертывать войска в районах непригодных для жизни? И два года назад Россия ввела чрезвычайно жесткие правила передвижения иностранных военных кораблей по СМП (предварительное уведомление за 45 суток, обязательное наличие российского лоцмана на борту). При этом прекрасно отдавая себе отчет, что это, мягко говоря, весьма вольная трактовка Морской конвенции ООН. Но главное — создать повод для конфликта, который можно долго и с удовольствием «регулировать».

Иначе чем еще заниматься России во время председательства в Арктическом совете, объединяющем страны региона? Накануне заседания Совета, который проходит в Рейкьявике 19-20 мая, госсекретарь США Антони Блинкен заявил: «Мы видели, как Россия выдвигает незаконные морские претензии, в частности, свое регулирование иностранных судов, проходящих по Северному морскому пути, которые противоречат международному праву».

А Лавров тут же ему в ответ: «Если кто-то хочет больше предсказуемости и снизить риски военного плана, то предлагаю вернуться к нашему давнему предложению о возобновлении деятельности механизма регулярных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил стран — членов Арктического совета. Около семи лет назад западные коллеги решили его заморозить». Министр сказал, что в качестве первого этапа можно начать не с уровня начальников генштабов, а с военных экспертов восьми стран — членов Арктического совета. Вот все и при деле.

А тем временем кремлевские мечты сбылись! Потепление Арктики идет не по дням, а по часам. Но надо же беда какая, не прирастает Родина северными богатствами. Мало того, что месторождения нефти и газа пока что не разведаны. По мнению большинства экспертов, чтобы добыча энергоносителей на шельфе Северного Ледовитого океана была рентабельной, цена за баррель должна существенно превышать 80 долларов. Если же иметь в виду стремление большинства потребителей нефти и газа к развитию «зеленой энергетики», то доходность добычи энергоносителей на океанском шельфе в Арктике выглядит, мягко говоря, сомнительной.

Что до Северного морского пути как источника заработка, то использование его иностранными кораблями сократилось после 2014 года в два с лишним раза. Присоединение Крыма не прошло бесследно. Подозреваю, что регулярные доклады о наращивании военной мощи в Арктике тоже сказываются на желании западных компаний посылать свои суда Северным морским путем.

Но и это не все. Потепление обернулось таянием вечной мерзлоты. В результате «ежегодно из-за коррозии трубопроводов и снижения несущей способности инфраструктуры из-за протаивания вечной мерзлоты происходят десятки тысяч разливов жидких углеводородов, загрязняющих почвы, бассейны рек и морей российской Арктики», говорится в докладе Высшей школы экономики «Арктическая политика России: международные аспекты».

Похоже, что случившаяся в прошлом году экологическая катастрофа в Норильске, когда из резервуара вылилась 21 тысяча тонн дизельного топлива, только первый сигнал о грядущих катастрофах. Только в эти дни произошла утечка дизельного топлива в Дудинке и дал течь нефтепровод ЛУКОЙЛа в Коми. Этим беды потепления не заканчиваются. Как пишут авторы доклада, быстрое таяние льдов грозит прекратить действие 234-й статьи Конвенции ООН по морскому праву, которая наделяет прибрежные государства правом контроля судоходства в покрытых вечным льдом районах, а, стало быть, дает возможность эксклюзивного контроля России над прилегающими арктическими пространствами.

Получается, напрасно радовались всеобщему потеплению, напрасно флаг в глубины совали, напрасно военных морозили. Защитить богатства мы, конечно, могем, осталось лишь их найти…

Александр Гольц, «Ежедневник»

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