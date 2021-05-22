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Стали известны новые подробности о покончившем с собой милицейском начальнике из Полоцка

  • 22.05.2021, 14:50
  • 16,678
Стали известны новые подробности о покончившем с собой милицейском начальнике из Полоцка

Чем известен Кирилл Москаленко?

Несколько источников подтвердили «Еврорадио», что полоцкий милиционер, покончивший жизнь самоубийством— это начальник изолятора временного содержания Полоцкого РОВД Кирилл Москаленко.

Он из Полоцка, родился в семье военных и пошел по стопам родителей. Окончил Военную академию, служил во внутренних войсках.

Жена Кирилла Москаленко также носит погоны — служит в Полоцком РОВД начальником отделения по гражданству и миграции.

В семье двое детей, сын учится в Полоцком кадетском училище.

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