Стали известны новые подробности о покончившем с собой милицейском начальнике из Полоцка 22.05.2021, 14:50

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Чем известен Кирилл Москаленко?

Несколько источников подтвердили «Еврорадио», что полоцкий милиционер, покончивший жизнь самоубийством— это начальник изолятора временного содержания Полоцкого РОВД Кирилл Москаленко.

Он из Полоцка, родился в семье военных и пошел по стопам родителей. Окончил Военную академию, служил во внутренних войсках.

Жена Кирилла Москаленко также носит погоны — служит в Полоцком РОВД начальником отделения по гражданству и миграции.

В семье двое детей, сын учится в Полоцком кадетском училище.

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