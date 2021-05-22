Светлана Алексиевич: У нас сейчас два самых главных революционера – это сама власть и экономика 1 22.05.2021, 14:59

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Для белорусов выход — в объединении сил добра.

Нобелевской премии по литературе Светланa Алексиевич высказалась о сегодняшней ситуации в Беларуси, сообщает «Народная воля»:

Сейчас почти все на себе испытали, что такое несправедливость, унижение, оскорбление. Даже дети уже это знают.

Выход? Другого варианта, как объединение общества – сил добра, у нас нет. Никто в одиночку не выживет. При такой системе нас по одиночке просто раздавят, для власти же авторитетов нет.

Кто только уже не был подвергнут унижению или прямому насилию со стороны власти! Профессор, заслуженный учитель, дирижер, солист, академик медицины… Вдова Зиссера… Если надо – уничтожается театр… Или два театра.

Конечно, Беларуси нужен лидер – причем здесь, дома. Но как ему выжить? Он будет уничтожен в первую же неделю… С другой стороны, у нас сейчас два самых главных революционера – это сама власть и экономика.

Потому что когда силовики сажают в СИЗО девочек, которые рисуют на асфальте, то они гораздо большие радикалы, чем эти девочки. А без работающей экономики власть вообще ничего не стоит.

А мы можем единственное – не впадать в отчаяние и просвещать народ, чтобы люди задумывались о происходящем».

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